Налог для самозанятых: выгодно ли узаконивать свой «домашний» бизнес?

С 1 июля в Алтайском крае планируют ввести налог для самозанятых. Самозанятым считается тот, кто работает на себя – без босса и наемных сотрудников, главное, чтобы ежегодный доход не превышал 2,4 млн руб. Под эту категорию попадают фотографы, косметологи, няни, репетиторы, швеи, программисты и др. Сумма отчислений будет зависить от того, с кем вы работаете. Если с физлицами – 4% от дохода, если с ИП или юрлицами – то 6% от дохода.

Причем для оформления не надо даже идти в налоговую. Все можно сделать лежа на диване в мобильном приложении «Мой налог». Не придется покупать кассовый аппарат, заполнять декларации о доходах, платить страховые и прочие взносы.

В чем выгода?

Для тех, кто работает сам на себя и не оформлялся ранее как ИП, выгода не совсем очевидна. Налоговики редко проявляют интерес, зачем «угощать» государство своим заработком? Но чиновники уверяют, что регистрация дает немало бонусов.

– Став официально зарегистрированным самозанятым, гражданин может получить широкий перечень финансовых и нефинансовых мер государственной поддержки. Среди них – кредитование в Алтайском фонде микрозаймов на льготных условиях, широкий перечень специализированных услуг и профессионального сопровождения деятельности специалистами краевого центра «Мой бизнес», – пояснила Лариса Хищенко, консультант краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Как утверждают в управлении, не регистрируясь, самозанятые лишают себя возможности развиваться дальше как предприниматель и получать социальные гарантии как гражданин.

Добросовестные бизнес-охотники и браконькеры

Бизнес-тренер, директор консалтинговый компании «Эль-Консул» Александр Беляев всецело поддерживает легализацию бизнеса. Для него как владельца официально зарегистрированного консалтингового бизнеса самозанятые становятся более привлекательны и как партнеры, и как приобретатели услуг.

– По налогам моей компании более выгодно с ними работать, чем с физическими лицами, – говорит Александр. – Если говорить метафорически, то я воспринимаю людей, которые не желают регистрировать свой бизнес так же, как добросовестный охотник воспринимает браконьера. И сам так себе зарабатывает и рыночные цены «роняет», так как, налоги не платит, издержки минимальные.

Хотят ли люди выйти из тени?

Мы поинтересовались у потенциальных самозанятых, как они относят к новому налогу.

Кирилл, участник музыкальной кавер-группы:

– Позитивного содержания в новом налоге я не вижу. Отдавать 4% своей прибыли только лишь за ощущение легальности своей деятельности я не собираюсь. Я лучше на эти 4% куплю лекарства своим родителям или отложу их на ипотеку.

Анастасия, кондитер:

– Я хотела бы оформиться, как только введут режим в нашем регионе. Официальное оформление с меньшей налоговой нагрузкой для меня весьма симпатично.

Виктория, визажист:

– Я пока всерьез не задумывалась об этом. У меня много вопросов, например, как будет отслеживаться моя прибыль? Допустим, получаю я 50 тыс. рублей, но отчитываюсь только за 20. Конечно, привлекательно то, что не надо покупать кассу, меня это всегда отпугивало, слишком много заморочек с ней. Возможно, я рассмотрю для себя вариант оформиться как самозанятая, но пока не уверена.

Прогноз

Ожидается, что к новому режиму налогообложения до конца текущего года присоединятся около 4 тыс. граждан, которые сейчас работают в теневом секторе экономике. Об этом сообщают в краевом управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

В управлении также подчеркивают, что в настоящее время в России зарегистрировано более 550 тыс. самозанятых лиц с общим суммарным доходом в размере 72 млрд. рублей. В российский бюджет дополнительно поступило 3 млрд. рублей в виде налогов.

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