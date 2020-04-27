«Отсутствие симптомов не говорит о легком протекании заболевания»: министр здравоохранения Алтайского края о коронавирусе

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Барнауле на 27 апреля 2020 года: у большей часть заболевших COVID-19 в Алтайском крае не было никаких симптомов на момент выявления новой инфекции. Однако это не исключает будущих тяжелых последствий. Об этом, а также в целом о ситуации с коронавирусом на пресс-конференции 27 апреля сообщили министр здравоохранения региона Дмитрий Попов и замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Бессимптомное течение болезни

В настоящее время в Алтайском крае зарегистрировано 311 случаев заболевания коронавирусом, при этом у одного человека диагноз лабораторно не подтвержден, но есть клинические проявления. Из этого числа 74% зараженных - люди с бессимптомной формой течения болезни на первом этапе ее выявления. Ульяна Калина отметила, что причина не в особенном иммунитете жителей региона, а в активной работе Роспотребнадзора по выявлению контактного круга ранее заболевших.

В больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ

- Вирус циркулирует на территории Российской Федерации один и тот же. Просто мы выявляем большое количество лиц, устанавливаем контакты, проводим противоэпидемические мероприятия, лабораторные обследования среди контактных лиц. Из общего числа 80% - это лица, установленные по контакту, - подчеркнула замруководителя краевого управления Роспотребнадзора.

В свою очередь Дмитрий Попов отметил, что отсутствие симптомов у инфицированных не говорит о легком протекании заболевания. На третьи-четвертые сутки после госпитализации этих людей отмечают развитие вирусной пневмонии. По его словам, один из залогов успеха и причина небольшого числа тяжелых пациентов - своевременная диагностика заболевания. Из 310 зараженных пневмония есть у 73 человек.

- Наиболее эффективный метод - это разобщение. Тот период, когда мы имеем возможность снизить уровень заболеваемости, а тем самым снизить и нагрузку на систему здравоохранения, - добавил министр.

Он сообщил, что развернуто уже 9 госпиталей и призвал жителей края и дальше соблюдать режим самоизоляции.

Сдавал ли тест на коронавирус Дмитрий Попов

Среди зараженных коронавирусом в Алтайском крае есть как медицинские работники государственных лечебных учреждений, так и частных. В большей степени их выявляют среди контактных лиц ранее инфицированных людей. Часть медработников уже выздоровела и продолжила свою деятельность.

Скорая помощь.Фото: Олег УКЛАДОВ

Отвечая на вопрос сдавал ли он тест на коронавирус, министр здравоохранения ответил, что опирается на показания к проведению этой процедуры.

- Есть четко обозначенный круг лиц, который должен сдавать. На сегодня я под него не попадаю и в связи с этим не выполнял эти исследования. Если это потребуется, то конечно же, выполню, - резюмировал Дмитрий Попов.

Зараженные дети

Всего в регионе COVID-19 выявили у 20 детей. Сейчас в основном их лечат в Алтайском краевом центре охраны материнства и детства. Инфекционный госпиталь для детей развернули в отдельно стоящем здании на улице Попова Там находятся 15 несовершеннолетних, которых госпитализировали с родителями. Кроме того, два ребенка продолжают лечение в горбольнице №11.

Палата в больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ

По словам Дмитрия Попова, как правило течение заболевания у них проходит в легкой степени тяжести. Практически не выявляют случаи пневмонии. Отметим, что некоторые дети уже успели выздороветь, их выписали.

Хватает ли в больницах средств индивидуальной защиты

Немало средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медучреждений централизованно приобрели в 2019 году, тогда провели более 100 аукционов. Какое-то время пользовались этими запасами.

Сейчас большой вклад в пошив изолирующих костюмов для медработников вносит система УФСИН. Уже получили более 3 тыс. костюмов, а также ткань на 20 тыс.

- Это позволяет бесперебойно осуществлять поставки в медицинские организации, концентрируя весь этот объем на базе горбольницы №5. Для того, чтобы было проще управлять и распределять, - отметил Дмитрий Попов.

В алтайской больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ

Также за время борьбы с коронавирусом в Алтайский край поступило более 3 тыс. средств индивидуальной защиты из разных источников. Еще более 7,5 тыс. получат на этой неделе. Кроме того, губернатор Виктор Томенко принял решение о централизованной закупки около 150 тыс. комплектов, которые также поступят в медицинские организации.

В день требуется примерно 598 средств индивидуальной защиты. По словам Попова, их планомерное поступление позволяет работать бесперебойно. Опираясь на сегодняшнюю эпидситуацию, можно говорить о практически двухнедельном запасе. Скоро он станет больше.

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