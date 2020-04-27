Полицейский из Змеиногорска избил нарушителя карантина дубинкой

В социальных сетях появилось видео избиения полицейскими нарушителя карантина в Змеиногорске. В районе из-за вспышки коронавируса на местном руднике закрыли границы, а всех жителей обязали сидеть дома.

Сообщается, что заварушка с участием полисменов произошла в первый день карантина у местной пивнушки. На записи видно, как один из полицейских размашисто бьет рукой в корпус «дебошира», затем еще один полицейский размашисто начинает бить уже упавшего на землю человека дубинкой.

Типичный Змеиногорск.

Полицейские уверяют, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения и оказал сопротивление стражам порядка. Теперь делом занимается региональное управление МВД.

- По факту задержания гражданина, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, предварительно, нарушившего режим самоизоляции в городе Змеиногорске, к которому сотрудники полиции применили физическую силу и спецсредства, назначена проверка, - сообщает ведомство.

Действиям полицейских дадут оценку. Если их поведение признают неправомерным, стражи порядка могут лишиться погон и свободы.