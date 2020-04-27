2020-04-27T08:52:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Полицейский из Змеиногорска избил нарушителя карантина дубинкой

По факту инцидента проводится проверка
Иван ОЛЕКСЮК
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Скриншот видео со страницы vk.com/hoolibarnaulСкриншот видео со страницы vk.com/hoolibarnaul
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В социальных сетях появилось видео избиения полицейскими нарушителя карантина в Змеиногорске. В районе из-за вспышки коронавируса на местном руднике закрыли границы, а всех жителей обязали сидеть дома.

Сообщается, что заварушка с участием полисменов произошла в первый день карантина у местной пивнушки. На записи видно, как один из полицейских размашисто бьет рукой в корпус «дебошира», затем еще один полицейский размашисто начинает бить уже упавшего на землю человека дубинкой.

Типичный Змеиногорск.

Полицейские уверяют, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения и оказал сопротивление стражам порядка. Теперь делом занимается региональное управление МВД.

- По факту задержания гражданина, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, предварительно, нарушившего режим самоизоляции в городе Змеиногорске, к которому сотрудники полиции применили физическую силу и спецсредства, назначена проверка, - сообщает ведомство.

Действиям полицейских дадут оценку. Если их поведение признают неправомерным, стражи порядка могут лишиться погон и свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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