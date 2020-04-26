Барнаульская мама-кошка приютила осиротевших бельчат

Хорошие новости сейчас, пожалуй, нужны людям как никогда. Так, настоящее чудо произошло в барнаульском приюте «Шанс на жизнь»: молодая мама-кошка, недавно родившая котят, теперь выкармливает еще и бельчат.

Как сообщается на странице приюта, рыжие малыши попали в приют 17 апреля в критическом состоянии. Их нашли возле частного дома, а что произошло с их мамой – неизвестно.

- Они были обезвожены и истощены. Мы с мамой-кошкой как могли боролись за их жизнь, но из четырех малышей выжили двое! Бельчата уже подросли и открыли глазки, еще месяц они будут питаться молодом перед тем, как перейти на взрослый рацион. Очень надеемся, что критический момент мы миновали, и малыши будут активно расти, - пишут на странице приюта.

Не зря говорят, что чужих детей не бывает. Вместе с серыми котятами, к груди мамы-кошки присосались и рыжие братья. Правда, они меньше котят в два раза. Но для кошки, по всей видимости, все дети равны: на фото видно, как во время кормления она нежно обнимает бельчонка лапой. Кстати, кормящую кошку, которая поступила в приют незадолго до бельчат, так и назвали – Белка.

Мама-кощка кормит бельчат.Приют "Шанс на жизнь"

В приюте рассказали «Комсомолке», что после того, как бельчата окрепнут, их отправят в специальный барнаульский питомник и поселят в вольере.

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