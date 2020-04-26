2020-04-26T07:39:31+03:00
Происшествия

От дома остались лишь стены: мать и трое детей погибли при пожаре в алтайском селе

Региональный следком возбудил уголовное дело
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Мать и трое детей погибли при пожаре в алтайском селеМать и трое детей погибли при пожаре в алтайском селеФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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Страшная трагедия произошла в селе Маралиха Чарышского района в ночь с 25 на 26 апреля. Пожар в частном доме унес жизни матери с тремя детьми, младшей из них было всего два года. Расследованием уже занимается следком.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщение о пожаре поступило в 2:25 от очевидца. Когда пожарные приехали, частный дом горел уже открытым огнём.

- Очевидно, что возгорание было обнаружено поздно и пламя по деревянным конструкциям успело распространиться на значительную площадь. Около часа потребовалось для ликвидации открытого горения. К работе на месте происшествия было привлечено 14 человек, 6 единицы техники, из них от МЧС России – 5 человек, 2 единицы техники, - рассказали спасатели.

Наиболее вероятной причиной пожара эксперты называют неосторожное обращение с огнем. После тушения спасатели обнаружили на месте происшествия четыре тела.

- Обнаружены тела 34-летней хозяйки дома и ее троих детей: сыновей в возрасте 16-ти и семи лет, а также двухлетней дочери. По данному факту Алейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело, - передает пресс-центр СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Известно, что погибшая семья состояла в органах, как неблагополучная. Сейчас на месте трагедии работают следователи и криминалисты, уже назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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