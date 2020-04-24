2020-04-24T07:04:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Зараженный коронавирусом выявлен на Барнаульском пивзаводе

На предприятии создан оперативный штаб
Марина КОЧНЕВА
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Сразу же после случившегося, на Барнаульском пивзаводе была проведена усиленная санитарная и дезинфицирующая обработка силами специализированных служб.Сразу же после случившегося, на Барнаульском пивзаводе была проведена усиленная санитарная и дезинфицирующая обработка силами специализированных служб.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Сотрудник с признаками COVID-19 был выявлен на ОАО «Барнаульский пивоваренный завода». Это произошло во время медицинского осмотра.

После того, как тест показал положительный результат, мужчина был немедленно изолирован, а сотрудники, с которым он контактировал, направлены на самоизоляцию под наблюдение Роспотребнадзора. У всех контактирующих тест на COVID-19 показал отрицательный результат, утверждает пресс- служба предприятия.

Самочувствие заболевшего сотрудника пивзавода удовлетворительное. Как сообщили «Комсомолке», коронавирус он переносит в легкой форме.

- Сотрудник, у которого выявили вирус, не контактировал с широким кругом лиц, - подчеркнули на предприятии. - Он трудился во вспомогательном цехе, не связанном с производственной деятельностью, при этом - в ночные смены, когда присутствует минимум сотрудников.

Сразу же после случившегося, на Барнаульском пивзаводе была проведена усиленная санитарная и дезинфицирующая обработка силами специализированных служб.

Для круглосуточного контроля за ситуацией создан оперативный штаб. Проводится усиленная дезинфекция (это касается и транспорта, и помещений), контролируется количество людей в столовой и проходной, ограничены командировки и выезды сотрудников за пределы края, проводится мониторинг состояния здоровья и дополнительное упорядочивание рабочего времени.

Потоки входящих и выходящих сотрудников сегодня разграничены: вход осуществляется через центральную проходную Заводоуправления, выход – через транспортную проходную. На входе каждый сотрудник обязан обработать руки дезинфицирующим средством и пройти процедуру контроля температуры с помощью специального оборудования-тепловизора, соблюдая при этом социальную дистанцию через ленты-ограничители.

Сотрудники с симптомами и признаками простудных заболеваний отстраняются от работы и направляются в обязательном порядке к врачу.

- В целях защиты от последствий скопления в общественном транспорте работников доставляют на предприятие служебным транспортом (при отсутствии личного автомобиля). Все встречи с контрагентами и партнёрами при необходимости проводятся в формате видеоконференцсвязи, - подчеркнули в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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