100 000 флаконов с антисептиком - в дар тем, кто вынужден рисковать

Весна 2020 продолжает приносить тревожные сводки. Число людей, заразившихся коронавирусом, с каждым днем растет. Среди пациентов, доставленных в инфекционные отделения краевых больниц - и взрослые, и дети.

Еще 16 апреля губернатор Виктор Томенко во время пресс-конференции сообщил, что в четырех медицинских организациях края зафиксированы факты заболевания медперсонала коронавирусом.

В этой ситуации обеспеченность средствами индивидуальной защиты важна как никогда. Именно для специалистов, которые находятся в тесном контакте с людьми, депутат Государственной Думы РФ Александр Прокопьев в эти дни передает безвозмездно 100 000 флаконов антисептика индивидуального пользования.

Александр Прокопьев передает безвозмездно 100 000 флаконов антисептикаФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Пандемия - глобальное испытание, и весь мир несет потери. К сожалению, это реальность нашего времени, - говорит депутат.- Считаю, что сейчас важно не только вести просветительскую работу, но и помогать конкретными действиями. Многие люди готовы сегодня взять на себя новые обязательства и дополнительную ответственность. Считаю важным помочь им сохранить свое здоровье и здоровье тех людей, с которыми они работают.

Напомним, что первая партия антисептиков для медицинских и социальных учреждений) от фонда Прокопьева была отправлена в медицинские учреждения еще 1 апреля. Их получили поликлиники Барнаула и Бийска, где уже тогда были случаи заражения.

- Мы получаем антисептик уже второй раз, это очень хорошее подспорье, - говорит Татьяна Беляева, заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом КБУЗ №4 г. Бийска.

Теперь антисептик получат врачи и фельдшеры городских и районных поликлиник, ФАПов и амбулаторий, специалисты, оказывающие паллиативную помощь детям на дому, а так же семьи этих детей. А еще работники служб социальной защиты, опеки и попечительства, почтальоны, водители и кондукторы городского общественного транспорта, сотрудники детских садов, где есть дежурные группы.

Расширилась и география поставок. Коробки с антисептическим раствором направляются также в Новоалтайск, Заринск, и в другие районы края, где зарегистрированы случаи заболевания.

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