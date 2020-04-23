2020-04-23T12:38:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Погадай-ка мне на короновирус: в период пандемии барнаульцы стали чаще пользоваться услугами предсказателей

Однако психологи рекомендуют сфокусироваться на настоящем
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Спрос на услуги гадалок и астрологов в Барнауле вырос.Спрос на услуги гадалок и астрологов в Барнауле вырос.
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Недавно в приложении ВКонтакте добавился раздел «Желания». Туда пользователи могут добавлять как конкретные товары, так и свои абстрактные мечты. Социальная сеть проанализировала запросы россиян и выяснила, чего хотят жители разных городов. Так, например, жители Петербурга жаждут счастья и квартиру, Белгорода — отдыха на море, а вот барнаульцы больше всего на свете хотят победы над коронавирусом и всеми способами пытаются узнать, когда пандемия закончится.

К чему готовиться и не возвратятся ли 90-е?

Находясь в состоянии неопределенности и страха перед будущим, барнаульцы стали чаще пользоваться услугами астрологов и гадалок.

– Количество заявок во время распространения коронавируса увеличилась, – рассказывает алтайский таролог, астролог Светлана Бондырева. – Люди спрашивают мое мнение как специалиста: что делать и к чему готовиться. Народ в растерянности, не понимает, что происходит, к чему идем. Сейчас весь мир начинает переходить на новый уровень развития, и карантин – это прекрасное время для развития и постановки дальнейших целей.

Как отмечает барнаульский психолог и астролог Екатерина Варнавская, больше озабочены ситуацией с коронавирусом люди, пережившие не один кризис:

– Старшее поколение тревожит вопрос: «А не наступят ли снова 90-е?». У молодых нет такого сравнения, они спокойнее относятся к ситуации.

Вместо маски – оберег от коронавируса?

Местная жительница Валентина не только гадает на кофейной гуще и картах таро, но еще и заговаривает обереги и талисманы. Мы поинтересовались, можно ли сделать такой от коронавируса?

– Люди часто этим интересуются, но скажу однозначно - от этого вируса оберега нет! Я никого не хочу обманывать и в тяжелое время пользоваться слабостью людей. По другому вопросу, проблеме – пожалуйста, но здесь я бессильна.

Совет психолога: просто живете здесь и сейчас

По мнению другого нашего эксперта, попытки заглянуть в будущее негативно сказываются на психике. Так, клинический психолог Яна Локтионова предлагает сосредоточиться на настоящем:

–Испытывать чувства тревоги, паники, страха абсолютно нормально в данной ситуации, это естественные биологические реакции человека. Не нужно от них бежать, игнорировать или искусственно избавляться различной деятельностью. Лучше позволить себе просто принять и прожить их. Фокус внимания сейчас должен быть направлен на настоящее.

По мнению клинического психолога, чем больше человек старается прогнозировать будущее, тем он сильнее подпитывает свои страхи и переживания, которые, может, никогда и не реализуются, но человек тратит на их поддержание огромные внутренние ресурсы.

– Дам одну универсальную рекомендацию - просто живете здесь и сейчас. Наслаждайтесь погодой, общением с близкими, займитесь каким-нибудь приятным делом, которое вас будет расслаблять, вдохновлять, – резюмировала Яна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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