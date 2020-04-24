Как в Барнауле в период пандемии работают детсады и когда откроются новые учреждения

В период пандемии коронавируса в детсадах Барнаула работают дежурные группы, их посещает более 1300 детей. Об этом, а также о строительстве новых дошкольных учреждений и распределении свободных мест на пресс-конференции 23 апреля сообщила начальник отдела дошкольного образования комитета по образованию Барнаула Ирина Синенко.

Как именно работают детсады

В настоящее время в краевой столице из 153 детских садов работает 138. В них 172 дежурные группы, в каждой не более 12 человек. В дошкольные учреждения приводят детей тех, кто трудится в период пандемии.

Родители в обязательно порядке должны предоставить справку о том, что вынуждены работать. Также необходима медсправка о состоянии здоровья у ребенка. Всего дошкольные учреждения краевой столицы сейчас посещают 1310 детей, это 3% от общего числа воспитанников.

Отвечая на вопрос о дезинфекции и других мерах против коронавируса, Ирина Синенко отметила, что в дошкольных учреждениях безопасно. Здоровью детей, их родителей и сотрудников детсадов ничего не угрожает.

- В обязательном порядке принимаются все меры профилактики, которые предписаны Роспотребнадзором. Можно с уверенностью сказать, что все условия соблюдены, - сообщила начальник отдела дошкольного образования.

Она добавила, что в период, когда действуют ограничительные мероприятия, за детские сады будут платить только те родители, дети которых посещают эти учреждения.

Ирина Синенко отметила, что сделать образовательный процесс в детском саду дистанционным невозможно. Однако при этом воспитанники общаются друг с другом через интернет или по телефону, поддерживают связь и со своими воспитателями. Родители также получают рекомендации педагогов, немало информации размещено на сайтах детсадов.

Свободные места и очереди

В дошкольных учреждениях краевой столицы в этом году есть 9700 свободных мест. В 2019 году эта цифра была примерно такой же, путевки получили 9679 человек.

Сейчас в Барнауле для детей от 3 до 7 лет очередность порядка 3200 человек, до трех лет - около 6500. Ирина Синенко отметила, что эту проблему в краевой столице решают успешно, в прошлом году в списке было большее количество детей. По ее словам, обеспечить местами в садах стараются максимальное число жителей.

- В течение 2019-20 года мы смогли взять много детей за счет создания дополнительных групп в функционирующих детских садах благодаря переоборудованию помещений. Также провели капитальный ремонт зданий, реконструкцию, - добавила Ирина Синенко.

Сейчас проблема нехватки нужного числа мест в детских садах актуальна для Первомайского района Барнаула.

-Причина - точечная застройка, которая там происходит. Мест для строительства дошкольных учреждений именно в центре города нет. Все застроено жилыми кварталами, домами и учреждениями, - сказала начальник отдела дошкольного образования.

В случае нехватки мест жителям этого района предлагают другие учреждения, например, на площади Октября.

Отметим, что комплектование дошкольных организаций проходит в Барнауле в плановым порядке до 25 апреля. Получить путевки можно будет с 12 мая по 30 июня. Время будут согласовывать со всеми родителями индивидуально.

В период пандемии Ирина Синенко посоветовала по возможности обращаться в комитет по образованию дистанционно. Это можно сделать через сайт, почту или по телефону.

Новые дошкольные учреждения

В 2019 году в краевой столице строили 5 дошкольных учреждения. Уже открыли детсад №273. В четырех других работы подходят к завершению. Учреждения рассчитаны на 1495 мест.

- При получении разрешительных документов, завершении небольших строительных работ, получении лицензии, детские сады будут открываться. Если это будет раньше начала учебного года, то мы найдем возможность укомплектовать их ранее, чтобы они не были пустыми, - заявила Ирина Синенко.

Она подчеркнула, что благодаря этому удастся решить проблему микрорайонов, в которых есть недостаток дошкольных учреждений.

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