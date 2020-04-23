2020-04-23T09:15:27+03:00
Общество

Вторая неделя удаленки на Алтае: домашние задания в магазине и наказание «приколистов»

Удаленное обучение доставляет немало хлопот, как детям, так и взрослым
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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На Алтае продолжается вторая неделя обучения на домуНа Алтае продолжается вторая неделя обучения на домуФото: Олег УКЛАДОВ
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На Алтае продолжается вторая неделя обучения на дому. Может, для учеников дистанционка – это несерьезно, но для учителей – серьезней некуда. В первую неделю многие родители возмутились по поводу нагрузки своих чад: порой на выполнение заданий у детей уходило по девять часов. С чем пришлось столкнуться всем сторонам образовательного процесса – в материале «Комсомолки».

В магазин не за продуктами, а за домашкой

Пожалуй, больше всего проблем дистанционка доставляет небольшим сельским школам, так как там далеко не у всех ребят есть компьютеры. Поэтому учителя порой придумывают вполне необычные способы. Так, в селе Берёзовка Красногорского района выполненные домашние задания родители школьников из начальных классов скидывают в обычные коробки, установленные в местном магазине. Старшие же классы обучаются в онлайн-режиме.

Как рассказала «Комсомолке» директор Алла Новикова, школа находится на краю села, поэтому ходить за заданиями родителям учеников очень неудобно.

- А вот магазин находится в центре села и родители все равно ежедневно ходят туда за продуктами. Заодно и тетрадки с домашней работой приносят. Дети получают задания по электронной почте, по Whats App, а обратная связь же должна быть какая-то: привыкли в школе писать ручкой на листочке, да в деревне не все и умеют пользоваться компьютером, даже если он есть. В основном, в коробки сдают домашние задания именно младшие классы. Им сложно работать на сетевой платформе, родителям тоже, - отметила Алла Владимировна.

Более того, как отметила директор, некоторые родители несерьезно относятся к дистанционному образованию: «Не все торопятся сдавать работы, приходится утром обзванивать, спрашивать, где задания и почему не выполнены? Я тоже учитель, и я лично с этим столкнулась».

Онлайн-пранки

Учителям сейчас и так не сладко приходится, а тут еще и всякие пранки. Например, саратовские школьники во время урока на образовательной платформе лицезрели видео эротического характера. Некоторые начинают троллить учителя, включать музыку или присылать непристойные картинки в общий чат. Правда, теперь шутки кончались: следком будет мониторить все казусы школы на удаленке и наказывать нарушителей нервного спокойствия преподавателей.

- В сети стали появляться видеоролики о дистанционном обучении, в которых демонстрируются кадры издевательств и так называемые «пранки» в отношении педагогов и преподавателей. Демонстрируемое в видеороликах недостойное, оскорбительное поведение подростков является не только проявлением неуважения к педагогам и сверстникам. Действия таких «горе-авторов» препятствуют учебному процессу и свидетельствуют об отсутствии должного родительского контроля и неисполнении обязанностей по воспитанию своих детей, - отметили в пресс-службе СК.

Таким образом, действия приколистов могут привести и к уголовно-правовым последствиям. Все факты будет отслеживать Следственный комитет России вместе с Министерством просвещения РФ.

«Мам, я дома»

А вот комитет по образованию Барнаула решил бороться со стрессом весьма нестандартным способом: специалисты организовали акция «Мам, я дома». Чтобы поучаствовать по флешмобе, нужно рассказать забавную историю, показать видео, например, как дети занимаются физкультурой или делают уроки с домашними питомцами, маленькими братьями или сестрами. В первую неделю удаленки акцию поддержали более 120 родителей и школьников.

- Основная цель акции – найти положительные стороны в сложившейся ситуации, помочь родителям с юмором и пониманием относиться к сложностям, возникающим во время дистанционного обучения. Сотрудники школы №78 присоединились к флешмобу и устроили фотосессию с плакатами в стенах школы для своих учеников. На фото показано, как учителя скучают по общению с детьми: «Никто не штурмует столовую…», «Никто не спрашивает, какой сейчас урок…», «Никто не отпрашивается к медику…», - сообщили в комитете по образованию.

Напомним, удаленное обучение проходит в школах с 13 по 30 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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