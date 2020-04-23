2020-04-23T09:19:58+03:00
Общество

Что происходит на Корбалихинском руднике, у сотрудников которого обнаружили коронавирус

О работе рудника в период пандемии рассказал министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка
САНТАЛОВ Константин
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Коронавирус.Коронавирус.Фото: pixabay.com
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Полностью остановить деятельность Корбалихинского рудника, где выявили сотрудников с коронавирусом, нельзя. В настоящее время там выполняют минимальный объем работ. Об этом, а также о деятельности крупных алтайских промпредприятий в период пандемии на пресс-конференции 23 апреля сообщил Вячеслав Химочка, министр промышленности и энергетики Алтайского края.

Что происходит на Корбалихинском руднике

Предприятие под жестким контролем Роспотребнадзора и Ростехнадзора выполняет минимально необходимый объем работ для того, чтобы поддерживать рудник. По словам министра промышленности и энергетики региона, важно не допустить ситуации, когда в последующем его эксплуатация будет невозможна.

- Полностью остановить рудник нельзя. Это опасный производственный объект и там нужно в ежедневном режиме выполнять необходимый объем работ. Это откачка воды из шахт, подача туда кислорода, охрана предприятия, обеспечение всех систем жизнедеятельности рудника, - отметил Вячеслав Химочка.

Он добавил, что работники предприятия продолжают получать зарплаты. В том числе и те, кто находится в больнице и обсервации. На Корбалихинском руднике до выявления коронавируса работали 599 человек.

Отметим, что всего у предприятия "Сибирь-Полиметаллы" три рудника и две обогатительные фабрики на территории Алтайского края.

Как произошло заражение

Известно, что первый заболевший, сотрудник подрядной организации, 31 марта приехал на рудник из Республики Башкортостан и жил в общежитии. 10 апреля его госпитализировали с диагнозом «Внебольничная пневмония». При лабораторном обследовании 17 апреля у мужчины подтвердили COVID-19.

После выявления вируса у одного из рабочих основная задача заключалась в разобщение людей. Роспотребнадзор по Алтайскому краю проводил противоэпидемические мероприятия, оперативно был определен круг контактных лиц.

После обследования положительный анализ на COVID-19 определен у 38 человек, 37 из них - работники рудника.

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

В больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ

Как мы сообщали ранее, 21 апреля в Рубцовск под конвоем полиции прибыли два автобуса с рудника «Сибирь-Полиметаллы». 34 инфицированных коронавирусом шахтеров разместили в Рубцовской ЦРБ. Еще 32 человека контактирующих, но с отрицательным анализом помещены на карантин в обсерватор гостиницы «Алиса». Кроме того, четырех зараженных из Змеиногорска, по информации пресс-службы регионального Минздрава, еще раньше доставили в горбольницу № 5 Барнаула. Также некоторые работники находятся на обсервации в общежитии.

Работа алтайских промпредприятий

Вячеслав Химочка подчеркнул, что несмотря на пандемию коронавируса, в Алтайском крае работает около 50 крупных промышленных предприятий. Сейчас простаивает только ООО "Бриллианты Алроса". Причина - в решении головной компании, которая находится в европейской части страны.

Общая численность сотрудников крупных промпредприятий края составляет около 37 тыс. человек. В настоящее время 79% людей от этого числа уже вышли на работу. Еще около 3,5% сотрудников на "удаленке". Оставшаяся часть рабочих - люди старше 65 лет (находятся на больничном), беременные и временно нетрудоспособные. Эти люди пока не работают.

На алтайском предприятии. Фото: Олег УКЛАДОВ

На алтайском предприятии.Фото: Олег УКЛАДОВ

Министр промышленности и энергетики сообщил, что эпидситуацию держат на контроле. Специалисты Роспотребнадзора вместе с представителями органов местного самоуправления проводят мониторинг. Пока решений о прекращении работы предприятий нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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