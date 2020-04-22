Коронавирус в Барнауле, последние новости на 22 апреля 2020: 9 новых заболевших за сутки, 13 человек выписано

Коронавирус в Барнауле, последние новости, за сутки в крае: 9 новых заболевший коронавирусом.

Число больных

Общее число заболевших на 22 апреля 2020 года составило 136 человек. Среди них 12 детей.

Напомним, 21 апреля в алтайском городе Змеиногорск резко увеличилось число зараженных коронавирусом. На прошлой неделе новый штамм инфекции выявили у приехавшего на рудник работника из Республики Башкортостан. После обследования контактных с ним лиц положительный анализ на COVID-19 определен у 38 человек, 37 из них - работники рудника. 34 инфицированных коронавирусом шахтеров разместили в Рубцовской ЦРБ. Еще 32 человека контактирующих, но с отрицательным анализом помещены на карантин в обсерватор гостиницы «Алиса». Кроме того, четырех зараженных из Змеиногорска, по информации пресс-службы регионального Минздрава, еще раньше доставили в горбольницу № 5 Барнаула.

Как сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в крае, на коронавирусную инфекцию обследовано 15698 человек, под медицинским наблюдением находятся 1442 человека (в том числе 23 иностранных гражданина), снято с меднаблюдения 6371 человек.

География распространения

География заболевания по краю: Барнаул - 57, Поспелихинский район – 6 (с. Николаевка – 5, с. Поспелиха – 1) Павловский район – 5, , (п. Комсомольский – 2, с. Шахи – 1, с. Павловск – 2), Горняк – 5, Рубцовский район – 4 (с. Веселоярск), Бийск – 3, Камень-на-Оби – 3, Крутихинский район – 3 (с. Крутиха), Змеиногорск – 3, Змеиногорский район – 37, Первомайский район – 2 (с. Логовское), Рубцовск – 2, Советский район – 2 (с. Советское). Минимальное количество заболевших в Заринске, Новоалтайске и Родинском районе (п. Мирный) - по 1 человеку. География коронавируса расширилась двумя районами – Троицким (с. Троицкое) и Целинным (с. Верх-Марушка) – здесь также выявлено по одному случаю заболевания.

Выписаны 13 человек, это подтверждено двукратным отрицательным тестом на коронавирус. Заболевание у них протекало в слабой форме, с незначительными признаками инфекции.

Для заболевших подготовят более тысячи мест

Министр здравоохранения Дмитрий Попов рассказал, что будет создано 1176 мест для лечения таких пациентов. В том числе системой подачи кислорода в больницах Алтайского края будут оборудованы 869 коек.

Контроль соблюдения изоляции через громкоговорители

Городским управлением по делам ГОЧС начата работа по оповещению жителей о необходимости соблюдения всех ограничительных мер с помощью громкоговорящей связи.

Полицейские составили 842 материала на барнаульцев, не соблюдающих предписания о самоизоляции, сообщили в УМВД по Барнаулу.

По данным Управления Роспотребнадзора, временно запретили деятельность десяти предприятий, не соблюдающих ограничительные меры, составлено 19 протоколов о возбуждении дел об административных правонарушениях.

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