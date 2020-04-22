200 бюстов в изоляции. Как музей «Мир времени» отметил 150-летний юбилей Ленина

На суровый период изоляции выпала и суровая красная дата. 22 апреля исполнилось 150 лет со дня рождения Владимира Ульянова (Ленина). К юбилейной дате вождя революции барнаульский музей «Мир времени» подготовил онлайн-экскурсию о своих «ленинских» экспонатах.

Владелец музея Сергей Корепанов в свое время собрал большую коллекцию , посвящённую Ленину. В ней одних ленинских бюстов более 200 штук, плюс статуэтки, сувениры, плакаты с изображением Ильича, книги, пластинки с записанной речью Ульянова. Бюсты и скульптурки вождя мирового пролетариата сделаны их гипса, фарфора, глины мрамора, дерева, чугуна и т.д.

Один из самых колоритных трехметровых экспонатов изваян из бетона. Владелец музея рассказывает о нем такую байку.

- На закате советских времен директора совхоза «Барнаульский» ругали, что у всех Ленины есть, а у них нет. В конце концов, уговорили или заставили, и ему по бартеру изготовили огромного Ленина тремя частями. Привезли и выгрузили у совхозной конторы за два дня до путча - в 1991-м году.

А Ленин такой молодой...Сегодня 22 апреля - 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ульянова.В коллекции музея "Мир Времени" более 200 изображений "Вождя мирового пролетариата": от самого высокого цветного (высота 4,5 м), самого уникального (из лиственницы) до самого маленького - "карманного".

После этого события закрутились чехардой, СССР полетел в тартарары и неприкаянный Ленин остался валяться так и не собранный.

- Когда мы приехали его спасать, нашли Ильича без руки, валяющимся на помойке. – вспоминает Корепанов. - Но когда стали его забирать, расчлененный памятник вдруг сразу оказался кому-то нужен, сняли с нас деньги какие-то за него…

Бетонного вождя привезли к музею, собрали и водрузили во дворе. Потом один из гостей предложил: «А почему бы вам его не покрасить?»

- Сказано - сделано, когда мы его покрасили, первый директор музея, ныне покойный Сергей Бузиновский философски заметил: «Это единственный в мире Ленин высокохудожественно окрашенный», - рассказывает Сергей Корепанов.

Сегодня трехметровый Ильич стоит у входа фармацевтического предприятия «Гален».

- Мы его очень любим, - сентиментально заметил Сергей Валерьевич. - Приходящие гости любят фотографироваться с ним в обнимку. Однажды бетонного Ильича чуть не сбила заехавшая во двор машина. В итоге она повредилась, а памятник выдержал, - гордо заметил Корепанов.