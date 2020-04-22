Тотальная дезинфекция

С апреля в Барнауле начали проводить дезинфекцию общественных территорий. Мера вынужденная, но в борьбе с распространением коронавирусной инфекции эффективная.

Для людей безвредна

Первую обработку подземных переходов, остановок, тротуаров и дорог провели еще 3 апреля. С тех пор утвердили график, согласно которому дезинфекция должна проводиться не реже одного раза в неделю. Ею занимается ООО ДЦ «Биоальтернатива» - у него имеется вся необходимая разрешительная документация, а также сертификаты на применяемые обеззараживающие средства. В составе большинства из них хлор. Эксперты говорят, что это одно из самых действенных веществ.

Первую обработку подземных переходов, остановок, тротуаров и дорог провели еще 3 апреля.Фото: Олег УКЛАДОВ

- Коронавирус гибнет при применении как кислородосодержащих, так и хлорсодержащих дезинфектантов. Эффект от обработки будет однозначно положительный. Инфекция может осаждаться на любых поверхностях, поэтому это необходимая процедура, - подтверждает Лариса Зубова, начальник отдела гигиены отдела труда и коммунальной гигиены управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю. - Все препараты, которые планируется использовать, разрешены к применению и согласованы с Роспотребнадзором. Все концентрации будут выдержаны и соответственно безопасны для жителей.

Если остановки, коих в городе насчитывается более 600, обрабатываются вручную, то на дезинфекции дорог задействованы силы МБУ «Автодорстрой». Для наибольшей эффективности и удобства спецтехника выходит в ночь, так как на время работы требуется ограничить движение.

Несмотря на то, что в условиях открытого воздуха находиться на обработанной территории можно уже через 5 - 7 минут, специалисты «Биоальтернативы» объясняют населению меры предосторожности и правила поведения. К примеру, пользоваться подземным пешеходным переходом можно только через полчаса после обработки. А вот остановками буквально через несколько минут.

Коронавирус гибнет при применении как кислородосодержащих, так и хлорсодержащих дезинфектантов.Фото: Олег УКЛАДОВ

Тотальный контроль

Параллельно с этим в Барнауле проводят дезинфекцию общественного транспорта. Влажная уборка салонов автобусов большой вместимости и маршруток проводится ежедневно после окончания смены. Также антисептиками дополнительно на конечных протираются ручки, двери, поручни, спинки сидений и т. д.

- На конечной остановке должна производиться обработка поручней, спинок сидений, а также проветривание салона автобуса. На это уходит не больше трех минут, и на график движения это не влияет. Проверку проводим в соответствии с графиком движения, проверяем наличие дезинфицирующих средств, по факту фиксируем, обрабатывается салон или нет, - говорит и.о. начальника отдела транспорта и связи Дмитрий Арапов. - По отчетам пассажироперевозящих компаний после смены в гараже проводится обязательная обработка транспорта, однако на конечных остановках это соблюдают не все. Выписаны предписания, будут составлены акты, приложен фотоотчет и направлен компаниям, чтобы относились к этой работе более серьезно.

В работе водителей тоже произошли некоторые изменения: помимо предрейсового медицинского осмотра, где измеряется давление, теперь проводится более тщательный осмотр.Фото: Олег УКЛАДОВ

В работе водителей тоже произошли некоторые изменения: помимо предрейсового медицинского осмотра, где измеряется давление, теперь проводится более тщательный осмотр: если у сотрудника транспортной компании есть хотя бы малейшие признаки ОРВИ, то его не допускают к управлению. Всех работников ознакомили с симптомами, которые могут проявляться при коронавирусе, и теперь они знают, как следует поступить в случае недомогания.

Особый режим введен и на вокзалах. Так, на железнодорожном дезинфекция помещений производится не менее пяти раз в судки, а санузлов - каждый час. При этом каждые два часа дезинфицируют дверные ручки, перила, турникеты и кассовое оборудование. Санитарную обработку пассажирских вагонов проводят не менее четырех раз в сутки.

Рекомендации по дезинфекции помещений получили и управляющие компании. Теперь до особого распоряжения с частотой раз в неделю они должны проводить дезинфекцию подъездов жилых домов. Сюда входит как влажная уборка полов, так и обработка контактных поверхностей: ручек, поручней кнопок лифта, перил, дверей. Контроль взяли на себя районная администрация и городской комитет ЖКХ.