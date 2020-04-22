Россети Сибирь в новых условиях: Обеспечим надежное электроснабжение Алтайского края в любой ситуации

Алтайский филиал Россети Сибирь - крупнейшая электросетевая компания региона. Около 55 тысяч линий электропередачи напряжением от 0,4 до 110 киловольт (кВ) протянуты во все уголки края. На территории обслуживания филиала около 12 тысяч комплектных трансформаторных подстанций и более 300 подстанций напряжением 35 - 110 кВ. За этими внушительными цифрами - качество и на-дежность электроснабжения всего региона, а также еже-дневный кропотливый труд многотысячного коллектива энергетиков. Как функционирует энергокомпания в нынешних непростых условиях?

- Энергетика - отрасль жизнеобеспечивающая, - говорит директор Алтайского филиала Николай Пантелеев. - Сбои в работе электросетевого комплекса недопустимы. Поэтому задачу по обеспечению надежного электроснабжения потребителей электроэнергии Алтайского края персонал компании выполняет и будет выполнять в любой ситуации.

Удаленка на 90%

После того как в стране был объявлен режим самоизоляции, а работодатели получили рекомендации о переводе сотрудников на удаленный режим работы, энергетики тоже предприняли определенные действия. Сотрудники офисов на 90 процентов сейчас работают дома с полным доступом ко всем программам и сервисам, необходимым для полноценного выполнения своих обязанностей. Те же, кто находится на рабочем месте, обеспечены средствами индивидуальной защиты в полном объеме. В том числе и промышленно-производственный персонал, который удаленно работать не может. Потому что обслуживать линии электропередачи и подстанции в таком формате невозможно. По всей стране на неделю были прекращены ремонтные работы в электроустановках. Однако дальнейший перерыв в реализации ремонтной программы просто невозможен.

Зиму никто не отменял

- Поэтому подготовка электросетевого комплекса к очередному периоду максимума нагрузок начинается сразу же, как только заканчивается предыдущий. Срыв графика и невыполнение запланированных работ чревато сбоем функционирования сетевого хозяйства. Это недопустимо, потому что может иметь серьезные социальные последствия. Поэтому руководством компании «Россети» было принято решение о возобновлении ремонтной программы во всех подразделениях компании, - поясняет Николай Пантелеев.

А объемы запланированы серьезные. Особое внимание в этом году энергетики будут уделять ремонту линий электропередачи 110 киловольт. Специалисты планируют заменить около 18 тысяч изоляторов, основных несущих элементов, от надежного функционирования которых зависит качество электроснабжения потребителей края. Во время ремонтной кампании-2020 запланирована замена почти 90 километров провода линий электропередачи 0,4 - 110 кВ и около 3000 опор. На подстанциях отремонтируют около 500 силовых трансформаторов, 1000 выключателей, 464 разъединителя. При этом на разъединителях будет проведена замена 413 устаревших фарфоровых изоляторов на высокотехнологичные полимерные. Отремонтируют и около полутора тысяч комплектных трансформаторных подстанций КТП 6 (10)/0,4 кВ.

Ремонтная кампания всегда связана с плановыми отключениями электроэнергии, определенными неудобствами для потребителей. В этих непростых условиях, в которых мы все оказались сейчас, энергетики максимально сокращают время отключения, используют резервные схемы электроснабжения, делают все возможное, чтобы в условиях самоизоляции люди не испытывали дополнительного дискомфорта. Однако исключить полностью ограничение потребителей нельзя. В компании просят отнестись к этому с пониманием, ведь на кону качественная и своевременная подготовка энергосистемы к суровой сибирской зиме.

Фото из архива компании

Работать, как прежде, уже нельзя

Но все же говорить о том, что в Россети Сибирь работают, как прежде, нельзя. Некоторые направления деятельности претерпели кардинальные изменения. Например, центр обслуживания клиентов (ЦОК) Россети Сибирь в период сложной эпидемиологической обстановки временно прекратил очное обслуживание потребителей. Такие меры позволяют ограничить личные контакты и обеспечить дополнительную безопасность здоровья жителей региона и сотрудников компании, а также выполнить рекомендации Роспотребнадзора. Обслуживание клиентов сейчас переведено только на онлайн-сервисы. В компании заверили, что онлайн-формат обслуживания никак не скажется на решении вопросов потребителей. С начала работы офисов ЦОК в дистанционном режиме зафиксирован рост числа обращений через горячую линию и онлайн-сервисы на 14%. Для статистики: общее число обращений по группе компаний «Россети» выросло на 34%, число звонков в контакт-центры - более чем на 50%, а количество обращений посредством интерактивных сервисов - на 45%.

На особом контроле

Еще в компании сейчас организован особый контроль энергоснабжения объектов, потребительская нагрузка на которые в текущий момент увеличена в несколько раз в силу сокращения очных контактов населения друг с другом. Это контакт-центры, объекты сотовой и интернет-связи, МФЦ, крупные логистические и транспортные компании. У Россети Сибирь в Алтайском крае на обслуживании находятся более двух тысяч таких объектов, еще и с учетом медицинских учреждений, которые по умолчанию являются для энергетиков сегодня ключевыми. Компания, кстати, находится в списке системообразующих организаций Алтайского края, имеющих региональное значение и оказывающих существенное влияние на социальную стабильность в регионе.

- Россети Сибирь в Алтайском крае - это почти три с половиной тысячи мастеров своего дела и преданных профессии специалистов. Они постоянно проходят испытания на прочность и доказывают тот факт, что в энергетике нет случайных людей. На их счету борьба с паводком в период чрезвычайных ситуаций, противостояние ледяным дож-дям, снежному плену, метелям и пожарам. И всегда они выходят победителями. Так же будет и в этот раз. Мы обеспечим надежное электроснабжение региона в любой ситуации.