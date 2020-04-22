2020-04-22T13:04:16+03:00
Общество

Россети Сибирь в новых условиях: Обеспечим надежное электроснабжение Алтайского края в любой ситуации

Около 55 тысяч линий электропередачи напряжением от 0,4 до 110 киловольт (кВ) протянуты во все уголки края
Поделиться:
Фото из архива компанииФото из архива компании
Изменить размер текста:

Алтайский филиал Россети Сибирь - крупнейшая электросетевая компания региона. Около 55 тысяч линий электропередачи напряжением от 0,4 до 110 киловольт (кВ) протянуты во все уголки края. На территории обслуживания филиала около 12 тысяч комплектных трансформаторных подстанций и более 300 подстанций напряжением 35 - 110 кВ. За этими внушительными цифрами - качество и на-дежность электроснабжения всего региона, а также еже-дневный кропотливый труд многотысячного коллектива энергетиков. Как функционирует энергокомпания в нынешних непростых условиях?

- Энергетика - отрасль жизнеобеспечивающая, - говорит директор Алтайского филиала Николай Пантелеев. - Сбои в работе электросетевого комплекса недопустимы. Поэтому задачу по обеспечению надежного электроснабжения потребителей электроэнергии Алтайского края персонал компании выполняет и будет выполнять в любой ситуации.

Удаленка на 90%

После того как в стране был объявлен режим самоизоляции, а работодатели получили рекомендации о переводе сотрудников на удаленный режим работы, энергетики тоже предприняли определенные действия. Сотрудники офисов на 90 процентов сейчас работают дома с полным доступом ко всем программам и сервисам, необходимым для полноценного выполнения своих обязанностей. Те же, кто находится на рабочем месте, обеспечены средствами индивидуальной защиты в полном объеме. В том числе и промышленно-производственный персонал, который удаленно работать не может. Потому что обслуживать линии электропередачи и подстанции в таком формате невозможно. По всей стране на неделю были прекращены ремонтные работы в электроустановках. Однако дальнейший перерыв в реализации ремонтной программы просто невозможен.

Зиму никто не отменял

- Поэтому подготовка электросетевого комплекса к очередному периоду максимума нагрузок начинается сразу же, как только заканчивается предыдущий. Срыв графика и невыполнение запланированных работ чревато сбоем функционирования сетевого хозяйства. Это недопустимо, потому что может иметь серьезные социальные последствия. Поэтому руководством компании «Россети» было принято решение о возобновлении ремонтной программы во всех подразделениях компании, - поясняет Николай Пантелеев.

А объемы запланированы серьезные. Особое внимание в этом году энергетики будут уделять ремонту линий электропередачи 110 киловольт. Специалисты планируют заменить около 18 тысяч изоляторов, основных несущих элементов, от надежного функционирования которых зависит качество электроснабжения потребителей края. Во время ремонтной кампании-2020 запланирована замена почти 90 километров провода линий электропередачи 0,4 - 110 кВ и около 3000 опор. На подстанциях отремонтируют около 500 силовых трансформаторов, 1000 выключателей, 464 разъединителя. При этом на разъединителях будет проведена замена 413 устаревших фарфоровых изоляторов на высокотехнологичные полимерные. Отремонтируют и около полутора тысяч комплектных трансформаторных подстанций КТП 6 (10)/0,4 кВ.

Ремонтная кампания всегда связана с плановыми отключениями электроэнергии, определенными неудобствами для потребителей. В этих непростых условиях, в которых мы все оказались сейчас, энергетики максимально сокращают время отключения, используют резервные схемы электроснабжения, делают все возможное, чтобы в условиях самоизоляции люди не испытывали дополнительного дискомфорта. Однако исключить полностью ограничение потребителей нельзя. В компании просят отнестись к этому с пониманием, ведь на кону качественная и своевременная подготовка энергосистемы к суровой сибирской зиме.

Фото из архива компании

Фото из архива компании

Работать, как прежде, уже нельзя

Но все же говорить о том, что в Россети Сибирь работают, как прежде, нельзя. Некоторые направления деятельности претерпели кардинальные изменения. Например, центр обслуживания клиентов (ЦОК) Россети Сибирь в период сложной эпидемиологической обстановки временно прекратил очное обслуживание потребителей. Такие меры позволяют ограничить личные контакты и обеспечить дополнительную безопасность здоровья жителей региона и сотрудников компании, а также выполнить рекомендации Роспотребнадзора. Обслуживание клиентов сейчас переведено только на онлайн-сервисы. В компании заверили, что онлайн-формат обслуживания никак не скажется на решении вопросов потребителей. С начала работы офисов ЦОК в дистанционном режиме зафиксирован рост числа обращений через горячую линию и онлайн-сервисы на 14%. Для статистики: общее число обращений по группе компаний «Россети» выросло на 34%, число звонков в контакт-центры - более чем на 50%, а количество обращений посредством интерактивных сервисов - на 45%.

На особом контроле

Еще в компании сейчас организован особый контроль энергоснабжения объектов, потребительская нагрузка на которые в текущий момент увеличена в несколько раз в силу сокращения очных контактов населения друг с другом. Это контакт-центры, объекты сотовой и интернет-связи, МФЦ, крупные логистические и транспортные компании. У Россети Сибирь в Алтайском крае на обслуживании находятся более двух тысяч таких объектов, еще и с учетом медицинских учреждений, которые по умолчанию являются для энергетиков сегодня ключевыми. Компания, кстати, находится в списке системообразующих организаций Алтайского края, имеющих региональное значение и оказывающих существенное влияние на социальную стабильность в регионе.

- Россети Сибирь в Алтайском крае - это почти три с половиной тысячи мастеров своего дела и преданных профессии специалистов. Они постоянно проходят испытания на прочность и доказывают тот факт, что в энергетике нет случайных людей. На их счету борьба с паводком в период чрезвычайных ситуаций, противостояние ледяным дож-дям, снежному плену, метелям и пожарам. И всегда они выходят победителями. Так же будет и в этот раз. Мы обеспечим надежное электроснабжение региона в любой ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Виктор Сухоруков: Вы напрасно требуете от меня какой-то пародии на Ленина!
Наш политобозреватель Александ Гамов отметил 150-летие со дня рождения вождя мирового пролетариата вместе со знаменитым артистом Театра имени Моссовета, сыгравшим роли Ленина на сцене и в кино [опрос, аудио]
Новости 24
Барнаульцам будут напоминать о режиме изоляции по громкогорителям
На Алтае от браконьеров спасают снежного барса
ВТБ одобрил 167 заявок МСП на реструктуризацию кредитов с субсидированной ставкой
Школьникам с ограниченными возможностями здоровья передадут продуктовые наборы
В Алтайском крае врачи-инфекционисты будут консультировать жителей по видеочату
ВТБ увеличил лимиты денежных переводов в ВТБ-Онлайн в пять раз
Дорожную разметку наносят на дороги Барнаула
«Газель» без тормозов сбила пешехода
Горожанин отругал соседку за пьянку и сломал ей нос
Под Барнаулом продают шесть недостроенных таунхаусов
Жительница Барнаула перевела заключенному 95 тыс. рублей на развитие бизнеса в тюрьме
Алтайские таможенники не дали вывезти 2 тонны дезинфицирующих средств из России
В Барнауле построили первый небоскреб
В Барнауле дачные автобусы начнут ходить в эти выходные
В Алтайском крае подготовят более тысячи мест для больных коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 22 апреля 2020 года составило 136 человек
На алтайских станциях СГК снизился расход топлива
В Алтайском крае мужчина увидел в окне измену и зарезал возлюбленную ножом
Коронавирус обнаружили у медработника в Республике Алтай
В Алтайском крае начался ремонт дорог
В Барнауле сократили утренние интервалы между автобусами
В Барнауле общественники решают проблему очередей на почте
Бывший гаишник из Бийска попался на взятке в виде двух грузовиков дров
Жительница Барнаула может сесть в тюрьму за солнцезащитные очки
В Алтайском крае почти 14,5 тысяч человек тестировались на коронавирус
Особый противопожарный режим ввели в 6 районах Алтайского края
В Барнауле в ночь на 22 апреля снова обработают улицы из-за коронавируса
В Барнауле отключат горячую воду на 4 дня из-за проверки теплопотерь
Барнаульский застройщик может возвести новую высотку на берегу Оби