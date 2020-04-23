Алтайский министр рассказал, как коронавирус повлиял на рыбалку и охоту в регионе

Несмотря на пандемию коронавируса в Алтайском крае официально не запретили любительскую рыбалку. При этом весенняя охота отменена. Об этом на пресс-конференции 22 апреля сообщил Владимир Попрядухин, министр природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Отложили ружья

- Ответственно могу заявить, что в недрах нашего министерства никогда не возникало вопросов о том, чтобы категорически запретить на территории края либо охоту, либо рыбалку как таковую, - подчеркнул Владимир Попрядухин.

Он добавил, что давно идет дискуссия именно относительно целесообразности проведения весенней охоты. Ее запрет - общемировая практика, в некоторых странах приняли такое решение. По мнению министра природных ресурсов и экологии региона, если и стоит вводить такой запрет у нас, то он должен действовать на территории всей страны, а не в отдельных субъектах.

Владимир Попрядухин отметил, что в Алтайском крае прошли существенный путь, обсуждая все стороны этого вопроса. Дискуссии проводили с охотпользователями, экологической общественностью и другими структурами. Итогом проделанной работы стал цивилизованный подход к добыче. Разделение районов на две группы, где в определенный период времени разрешена весенняя охота на пролетного гуся или селезней и уток.

Отметим, что в настоящее время в связи с пандемией коронавируса в Алтайском крае отменена весенняя охота. Запрет коснулся более 65 тыс. человек. Подобные ограничения ввели и в некоторых соседних регионах.

Право на весеннюю охоту в Алтайском крае успели получить около 4,4 тыс. человек. В настоящее время в связи с ограничениями люди, получившие разрешения, подают заявления. Многие просят предоставить возможность охотиться в осенний период, таким образом возместив затраты.

- Думаю, что большая часть наших охотников воспользуется предложением и фактически использует свое право в конце августа, начале сентября, - отметил Владимир Попрядухин.

Рыбачить можно

Министр подчеркнул, что в ведомстве всегда стояли на защите алтайских рыбаков-любителей. На территории края более 100 промысловых участков. Предложение о запрете рыбалки в связи с распространением коронавируса минприроды не поддержало.

Владимир Попрядухин отметил, что это хобби как раз направлено на разобщение людей на природе. У рыбаков нет возможности нанести ущерб своему здоровью и они не подвергают угрозе жизнь близких.

Сейчас ограничения по рыбалке связаны с нерестом. Нельзя рыбачить с лодок, однако с берега закидывать удочки можно.

COVID-19 в регионе

Отметим, что за минувшие сутки, в Алтайском крае выявили девять новых случаев заболевания коронавирусной, сообщили в Оперативном штабе региона. Общее число заболевший составило 136 человек. Среди них в том числе 12 детей.

В Барнауле к числу заболевших прибавилось четыре человека, теперь в столице края 57 пациентов с коронавирусной инфекцией. По одному пациенту добавилось в Поспелихинском районе, Змеиногорске и Рубцовске, впервые выявлены заболевания в Троицком и Целинном районах.

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