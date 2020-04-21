Парикмахерские – закрыты, а в «Леруа» – аншлаг: барнаульцы возмущены двойными стандартами самоизоляции

С нахлынувшей весной в Барнауле высыпали не только одуванчики, но и сотни горожан, уставших от душных квартир. В минувшие выходные столпотворения наблюдались во многих торговых центрах.

- Вчера заехал в Леруа Мерлен. Картина маслом - стоянка забита до отказа и такое же столпотворение внутри. В каждую кассу очередь человек по 15 и естественно никакой дистанцией в 1,5 метра там не пахнет, - поделился впечатлениями в инстаграмм известный алтайский автоблогер Александр Михельсон. - С одной стороны людей можно понять. Использовать время самоизоляции на благие дела, типа ремонта, это правильно! Но с другой, глядя на очередь, где, кстати, как минимум половина народа не в масках, невольно возникает вопрос - зачем все эти танцы с бубнами? Нельзя работать, нельзя гулять... а многолюдный митинг в отделе стройматериалов можно?!! Вот такая странная самоизоляция.

Так называемые «митинги» наблюдались в выходные и в других торговых центрах. Много народу, например, было в «Ленте». Несмотря на громкие объявления о соблюдении дистанции, мало кто этого придерживался. В «Марии-Ра», по наблюдениям читателей «Комсомолки», часть работников и вовсе ходила без масок.

- Зато зоопарк закрыли, - с грустью прокомментировал пост Михельсона Сергей Писарев, директор барнаульского зоопарка. - На свежем воздухе не дают людям быть, а в помещении с вирусами - пожалуйста.

«Храмы закрыты, пивнушки открыты»

В пасхальную ночь сотни верующих зажигали свечки на улицах. Храмы по указу губернатора были закрыты на замок. Но для православных людей быть в храме на Пасху и освятить куличи – базовая потребность, поэтому многие верующие стремились хотя бы побыть рядом с храмом под звон колоколов и освятить пасхальные яства на улице.

Православный священник Александр Микушин перед праздником также выставил в Инстаграмм ехидный пост, где обвинил власть в двойных стандартах и парадоксальных решениях.

- Почему тогда работают строительные магазины и пивнушки? - задается вопросом Микушин. - Полторы недели я был на самоизоляции дома, а когда выходил на улицу, то надевал маску. Но когда в новостях сообщили, что авиа и железнодорожное сообщение с Москвой не приостановлено, стало понятно - самоизоляция бесполезна. У нас на Алтае было чисто, никакой заразы. Вот интересно, куда смотрел Роспотребнадзор, когда туристы из азиатских стран, а также те, кто прилетел из заражённой Москвы, спокойно гуляли по Барнаулу.

Непоследовательность

В том, что в решениях властей наблюдается некая непоследовательность, отмечают и косметологи краевой столицы.

- Алтайский край, пожалуй, единственный регион, где не работает вся плановая медицина, - говорит Инна Сковородникова, председатель совета общественной организации «Косметологи Алтайского края». - И если государственные учреждения без поддержки не останутся, то частный бизнес сейчас находится в очень тяжелом положении.

По словам Сковородниковой, сегодня в Алтайском крае около 100 медицинских учреждений имеют лицензии на оказание помощи по профилю «косметология». Все эти организации в ОКВЭДАХ (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) имеют оказание медицинской помощи. У всех есть санитарно-эпидемическое заключения, лицензии от Росздравнадзора.

В петиции, которую до этого представители бьюти-индустрии писали губернатору и в Минздрав, говорилось, что «в индустрии красоты и до этого уделялось немало внимания вопросам чистоты и гигиены, санобработки и дезинфекции, а сейчас эти меры многократно усилены для защиты здоровья своего персонала и клиентов заведений».

- У нас обработка по всем нормам Санпина, работаем по записи, никакой скученности, и при этом нам не разрешают работать, - вздохнула Инна Сковородникова. - Непонятно почему наши медицинские учреждения в запрете поставили в один ряд с саунами, соляриями, парикмахерскими и салонами красоты.

- И в это время в общественном транспорте утром столпотворения, работают крупные продуктовые супермаркеты, все пивнушки, - соглашается с претензиями других барнаульцев Инна Валерьевна. - Меня даже подмывает в последнее время сделать фото, на каком расстоянии там находятся друг от друга посетители этих заведений.

Сегодня общественная организация готовит еще одно письмо в адрес краевых властей.

- Сейчас пишем уже о том, чтобы нас внесли хотя бы в список наиболее пострадавших отраслей экономики края, которым хоть какая-то поддержка от государства будет оказываться, - рассказала Инна Сковородникова. - Мы не работаем уже три недели, и о перспективах открытия даже не приходится говорить. У нас на счетах ноль, долги по всем платежам. Если не выплатим зарплаты, будут санкции от трудовой инспекции. Вместе с тем непоследовательность властей в определении пострадавших областей экономики вынуждает бороться и сейчас уже речь идёт не о сохранении бизнеса, а о соблюдении прав работников на сохранение рабочих мест и получение оплаты. Более того, все забывают о правах граждан на здравоохранение. Разрешенная неотложная помощь не закрывает всю потребность жителей края в медицинских услугах.

Заставляют уходить в подполье

- Превратили пандемию в истерию! Да - опасно! Да - надо беречь себя и близких! Но зачем в бессмыслицу кидаться, - поделилась на условиях анонимности парикмахер Светлана, которая сегодня принимает знакомых клиентов на свой страх и риск.- Ну а как жить? На моем иждивении еще и дочь беременная. Я две недели посидела дома, но клиенты звонили, просили принять, в итоге я решила, как и многие другие, снять вывеску и принимать при закрытых дверях. Знаю, что рискую, что это грозит большими штрафами. Когда меня спрашивают о том, можно ли подстричься с подозрительных номеров я говорю, что не работаю.

В поисках лазеек

Сегодня многие предприниматели выживают, пытаясь найти лазейки в законах. Например, тот же киберспортивный клуб Gaming X, смог продолжить работу ссылаясь на пункт из указа губернатора, в котором разрешается «деятельность в сфере информационных технологий, обработки данных и предоставления услуг по размещению информации». Владельцы клуба на своей страничке утверждают, что их проверяли полиция, Роспотребнадзор, санитарно-эпидемиологическая служба и разрешили работать.

Подобным ходом воспользовались и магазины детских товаров. Так, если до эпидемиии коронавируса они торговали масками, антисептиками, сосками, бутылочками и т.д. (то есть товарами первой необходимости) или смогли быстро добавить эту категорию товаров в список своего вида деятельности, то теоретически тоже могут получить добро на работу.

Ну а те, кто лазеек не находят – либо уходят в «подполье» и работают незаконно (как часть парикмахеров), либо пребывают в депрессии и мучительных мыслях о том, как жить дальше?

Напомним, ранее власти опубликовали список разрешенных видов деятельности. Изначально в нем было 42 позиции, сейчас список расширен до 54.

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