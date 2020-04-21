2020-04-21T11:30:55+03:00
Звезды

Отмена акции Бессмертный полк в Алтайском крае 2020: почему отменяют и перенесут ли шествие

Уже известно, что акцию проведут в онлайн-режиме
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Акцию проведут в онлайн-режимеАкцию проведут в онлайн-режимеФото: Олег УКЛАДОВ
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Не так давно президент Владимир Путин поручил отменить все мероприятия, связанные с празднованием годовщины Победы. Пожалуй, самыми масштабными из них являются парад и шествие Бессмертного полка. Организаторы акции сообщили, что в этом году почитать ветеранов будут в онлайн-режиме. Рассказываем, как это будет в Алтайском крае.

#Бессмертныйполкдома

По словам организаторов акции, даже если режим самоизоляции закончится в конце апреля, то от проведения массовых мероприятий на 9 мая все равно необходимо отказаться. Поэтому уже сейчас всем желающим предлагают несколько способов, чтобы почтить память героев.

В социальных сетях, к примеру, можно сделать семейное фото вместе с портретом своего ветерана или записать рассказ о нем на видео. К посту стоит добавить хештегы #Бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2020. Посты из Вконтакте, Фейсбука, Инстаграма с хештегом будут автоматически попадать на сайт moypolk.ru в раздел #Бессмертныйполкдома.

Также в своем профиле в соцсети можно загрузить аватарку с Журавликом. Образцы скоро появятся в группах акции. А 9 Мая ваше фото на странице можно заменить на портрет ветерана.

Онлайн-трансляция

Истории, опубликованные в социальных сетях, могут попасть в текстовую трансляцию на сайте 9 мая. Пресс-центр Бессмертного полка обещает рассказывать россиянам о том, как праздник проходит в домах россиян, и публиковать истории семей ветеранов.

Кроме того, на сайте можно внести своего ветерана в Народную летопись. На данный момент там собрано уже около полумиллиона историй.

В кругу семьи

И, наконец, самый традиционный способ – вспомнить о героях своей семьи в кругу родных и близких. Жителям предлагают достать портрет ветерана и разместить в окне дома или квартиры.

На данный момент, рассматриваются традиционные варианты проведения парада и шествия. Перенос даты пока обсуждается. Не исключено, что жители региона пройдут с портретами ветеранов в начале сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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