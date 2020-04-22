2020-04-22T05:41:26+03:00
Общество

Алтайский министр образования сравнил дистанционное завершение учебного года со встречей с динозавром

Максим Костенко также прокомментировал вероятность досрочного завершения учебного года
САНТАЛОВ Константин
Поделиться:
Максим Костенко. Фото: Андрей КАСПРИШИНМаксим Костенко. Фото: Андрей КАСПРИШИН
Изменить размер текста:

В настоящее время вероятность того, что из-за коронавируса школьники региона закончат учебный год дистанционно составляет 50%. Окончательное решение примут на следующей неделе. Об этом в ходе пресс-конференции 21 апреля сообщил министр образования Алтайского края Максим Костенко.

- Это как в известном анекдоте: какая вероятность, что выйдя из дома, ты встретишь динозавра. 50% - либо да, либо нет. Это хоть и анекдот, но в данном случае такая же ситуация, - отметил министр.

Он добавил, что если соблюдать самоизоляцию и все другие необходимые требования, то дети смогут завершить этот учебный год в школах. А если нет, то и дальше придется продолжать работать в удаленном формате.

Максим Костенко также отметил, что в крае не планируют досрочного завершения учебного года. По словам министра, дети три недели были на каникулах, а в настоящее время учатся из дома. Если объявить каникулы сейчас, то впереди будет три месяца летнего отдыха и следовательно школьники долгое время останутся вне образовательного процесса. В связи с этим детям будет непросто после пятимесячного перерыва выйти на учебу в сентябре и заставить себя что-то делать.

-Учение - это все-таки не шоу, а труд. Просто в разных возрастах он разной интенсивности и содержательности. Нам кажется, что в любом случае надо продолжать и завершать учебный год в установленный график. Чуть-чуть раньше выйдут начальные классы, потом средние, затем старшие, - рассказал министр образования региона.

Парты в школе. Фото: Олег УКЛАДОВ

Парты в школе.Фото: Олег УКЛАДОВ

Отметим, что в каком именно формате школьники будут учиться дальше станет известно на следующей неделе. Во вторник или среду планируют провести общекраевой селектор со всеми директорами, а потом объявят решение. Конечно же, все будет зависеть от эпидситуации в крае.

Напомним, ранее министр образования региона рассказал о предварительных итогах нового формата обучения и сложностях, с которыми пришлось столкнуться. В частности, благодаря пожеланиям родителей снизили объем домашних заданий,а также ввели мораторий на двойки. Подробнее об этом можно узнать здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 21 апреля 2020: новые зараженные и вылечившиеся, а также будни «заключенных» в обсервации

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Барнауле на 21 апреля 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Виктор Сухоруков: Вы напрасно требуете от меня какой-то пародии на Ленина!
Наш политобозреватель Александ Гамов отметил 150-летие со дня рождения вождя мирового пролетариата вместе со знаменитым артистом Театра имени Моссовета, сыгравшим роли Ленина на сцене и в кино [опрос, аудио]
Что означают сны во время пандемии: как их правильно толковать
Многим известны традиционные толкования наших ночных видений. Все они довольно подробно описаны в соннике Миллера. Но сейчас очень необычное время, и сновидения как отражение нашей действительности тоже несколько видоизменились
Секретарь Союзного государства Григорий Рапота: Ржевская битва еще не закончена
В Тверской области готовят к открытию уникальный мемориал Советскому солдату. Военкор КП Дмитрий Стешин поговорил об этом памятнике с инициатором его создания — Григорием Рапотой [аудио]
День книг и авторского права 2020: история и традиции всемирного праздника
Учрежденный в конце XX века День книг и авторского права ежегодно проходит весной. Праздник широко отмечают и в России, и во всем мире. Дата, история и традиции этого дня в 2020 году — в нашем материале
Новости 24