Алтайский министр образования сравнил дистанционное завершение учебного года со встречей с динозавром

В настоящее время вероятность того, что из-за коронавируса школьники региона закончат учебный год дистанционно составляет 50%. Окончательное решение примут на следующей неделе. Об этом в ходе пресс-конференции 21 апреля сообщил министр образования Алтайского края Максим Костенко.

- Это как в известном анекдоте: какая вероятность, что выйдя из дома, ты встретишь динозавра. 50% - либо да, либо нет. Это хоть и анекдот, но в данном случае такая же ситуация, - отметил министр.

Он добавил, что если соблюдать самоизоляцию и все другие необходимые требования, то дети смогут завершить этот учебный год в школах. А если нет, то и дальше придется продолжать работать в удаленном формате.

Максим Костенко также отметил, что в крае не планируют досрочного завершения учебного года. По словам министра, дети три недели были на каникулах, а в настоящее время учатся из дома. Если объявить каникулы сейчас, то впереди будет три месяца летнего отдыха и следовательно школьники долгое время останутся вне образовательного процесса. В связи с этим детям будет непросто после пятимесячного перерыва выйти на учебу в сентябре и заставить себя что-то делать.

-Учение - это все-таки не шоу, а труд. Просто в разных возрастах он разной интенсивности и содержательности. Нам кажется, что в любом случае надо продолжать и завершать учебный год в установленный график. Чуть-чуть раньше выйдут начальные классы, потом средние, затем старшие, - рассказал министр образования региона.

Парты в школе.Фото: Олег УКЛАДОВ

Отметим, что в каком именно формате школьники будут учиться дальше станет известно на следующей неделе. Во вторник или среду планируют провести общекраевой селектор со всеми директорами, а потом объявят решение. Конечно же, все будет зависеть от эпидситуации в крае.

Напомним, ранее министр образования региона рассказал о предварительных итогах нового формата обучения и сложностях, с которыми пришлось столкнуться. В частности, благодаря пожеланиям родителей снизили объем домашних заданий,а также ввели мораторий на двойки. Подробнее об этом можно узнать здесь.

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