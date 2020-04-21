Мораторий на двойки и меньше заданий: алтайский министр образования о дистанционном обучении в регионе

В Алтайском крае в связи с пандемией коронавируса уже вторую неделю школьники учатся дистанционно. В ходе пресс-конференции 21 апреля министр образования региона рассказал о предварительных итогах нового формата обучения и сложностях, с которыми пришлось столкнуться.

В первую неделю в крае удаленно обучались примерно 180 тыс. детей. Напомним, дистанционное образование в регионе имеет четыре формы и в том или ином виде в учебном процессе участвуют все школьники.

По словам Максима Костенко, такие результаты прежде всего свидетельствует о высокой ответственности родителей, которые, понимая ситуацию, адекватно ее оценивая, предприняли меры, чтобы организовать технические условия у школьников. Например, кто-то приобрел компьютер или планшет. Однако в начале нового форма обучения были некоторые трудности.

Дистанционное обучение.Фото: Олег УКЛАДОВ

- Сложно было всем участникам образовательных правоотношений. Это и ребята, родители и учителя, - добавил министр образования региона.

При этом он отметил, что детям даже было несколько проще, потому что они легче ориентируются в новой цифровой реальности. Но несмотря на некоторые проблемы, новая форма обучения показала свою эффективность.

Главные проблемы

В начале дистанционного обучения на первый план вышли технические сложности. К счастью, специалисты смогли устранить большинство проблем за короткое время.

В частности, на профилактическую работу закрывали систему “Сетевой регион”. За три дня работы количество данных, размещенных там, превысило годовой объем информации, который хранился на платформе раньше. Сейчас на “Сетевой регион” могут выходить почти 200 тыс. участников.

Дистанционное обучение в Алатйском крае.Фото: Олег УКЛАДОВ

Немаловажен и психологический блок проблем. Иногда в семьях возникали стрессовые ситуации, которые и выливались в напряжение. По словам Максима Костенко, некоторые родители сообщали, что им сложно проводить много времени со своими детьми, им давали советы о том, как именно можно выстроить работу.

- Это тема объективна, так сегодня происходит во всех странах мира. Нам кажется, что она имеет возможный большой позитивный эффект. Когда родители почувствуют себя более вовлеченными в жизнь ребенка, - отметил министр.

Он подчеркнул, что самое главное - сохранить отношения между родителями и детьми, связь с учителями.

- В целом же система сработала на адаптацию, С каждыми последующими шагами будет больше порядка,понимания и ясности. И даже те родители, которые сегодня испытывали напряжение уже адаптируются к этой ситуации и будут более эффективными с точки зрения поддержки своих детей, - отметил глава регионального минобра.

Большая нагрузка и мораторий на двойки

Многие вопросы поступали в мионбр по телефону горячей линии. Например, родители жаловались на большой объем домашних заданий по некоторым предметам. В каждом случае проблему решали точечно, в индивидуальном порядке.

Кроме того, уже договорились с директорами школ, что педагоги будут дозировать задания. Также введен мораторий на двойки. Это связано с тем, что некоторые педагоги слишком строго относились к работам школьников, а оценки не должны демотевировать учащихся.

Парты в школе.Фото: Олег УКЛАДОВ

- Будем исходить из принципа разумности и адекватности по предметам одного часа: технология, музыка, ИЗО. Эти задания либо будут отменены полностью либо будет выполнено одно, которое станет основанием для выставления четвертной отметки. Таким образом, ребята смогут сосредоточиться на основных предметах, - добавил Максим Костенко.

Министр призвал жителей региона и дальше сообщать о проблемах, с которыми столкнулись они или их дети во время дистанционного обучения.

Страдает ли качество знаний

Некоторые родители сомневаются, что у детей останутся прочные знания в связи с новым форматом обучения. Министр отметил, что качество освоения материала будет корректироваться, когда школьники вернутся к обычным занятиям и начнут посещать учебные учреждения.

- Почти вся четвертая четверть, особенно май месяц, ориентируется на повторение, закрепление, выявление дефицита и так далее. Когда ребята выйдут в школы, мы будем этим заниматься. Это может быть и май месяц и сентябрь следующего 2020-2021 года, - заявил Максим Костенко.

Дистаницонное образование.Фото: Олег УКЛАДОВ

Он подчеркнул, что учителя ориентированы на достижение образовательного результата и тревог, в связи с тем, что ребята могут отстать от программы у родителей быть не должно.

Кроме того, определить уровень дефицита помогут всероссийские проверочные работы. Для учащихся с 4 по 8 классы они состоятся в сентябре-октябре 2020 года.

Напомним, в период дистанционного обучения из-за пандемии коронавируса учителям Алтайского края не станут снижать зарплату. Если у педагогов возникают вопросы по сохранению зарплаты в этот период, то можно позвонить на горячую линию министерства образования Алтайского края. Номера телефонов можно найти здесь.

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