Коронавирус в Барнауле, последние новости на 20 апреля 2020: платные тесты, заразившиеся дети и помощь медикам

Коронавирус в Барнауле: согласно последним новостям на 20 апреля 2020 года три пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом, а также о помощи медикам и в целом о ситуации с COVID-19 на пресс-конференции 20 апреля сообщил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Самочувствие пациентов

В Алтайском крае зафиксировано 86 случаев заражения коронавирусной инфекцией. У большинства пациентов болезнь протекает в легкой форме. К аппаратам ИВЛ подключены три человека, у которых выявлены серьезные формы пневмонии. Всего эта болезнь легких выявлена у 28 человек с COVID-19.

- Ситуация сегодняшнего дня не позволяет относиться расслабленно к тем заболевшим, которые госпитализированы. Мы видим, что в течение нескольких дней клиническая картина у ряда пациентов отягощается и сопутствующей патологией и самой спецификой протекания заболевания,- отметил Дмитрий Попов

В алтайской больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ

Среди заболевших 11 детей, 12 человек в возрасте от 41 до 50 лет, 19 пациентов, которым от 51 до 60 и 17 людей более старшего возраста, им за 60.

Пациенты с тяжелой формой болезни или средней степени тяжести отягощены сопутствующими заболеваниями со стороны сердечно-сосудистой системы и почек. Конечно же, все это отражается на состоянии здоровья и протекании основного заболевания.

Дмитрий Попов добавил, что по прогнозам доля пациентов с коронавирусом, у которых болезнь протекает в более тяжелой форме, может возрасти. Вероятно, это произойдет к концу апреля или в мае.

Платные тесты

В регионе уже провели шесть платных тестов на коронавирус. Во всех случаях вирус не обнаружили. Об этом сообщила замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Напомним, ведомство выдало согласие на проведение платных анализов на COVID-19 четырем частным медицинским центрам Барнаула. Это "Галатея", "Хелми", "ДНК-Диагностика" и "Здоровье".

Пока сдать анализы на коронавирус за деньги можно в «ДНК-Диагностике». Остальные учреждения или ждут получения тест-систем или ведут подготовительные работы к этой процедуре.

Помощь медперсоналу

Дополнительные выплаты к зарплате получат более 200 медработников, которые лечат больных с коронавирусной инфекцией в Алтайском крае.

- Средства стимулирующего характера доведены до медицинских организаций. И будут выплачены за работу в марте и апреле, - подчеркнул министр здравоохранения региона.

Размер доплат разнится и зависит от разных факторов, например, квалификации медработника, времени, которое он отработал в течение месяца. Например,в специализированных учреждениях, которые непосредственно оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией доплата врачам составит 100% среднемесячного дохода. Средний медперсонал получит 50%, младший — 30%.

Медики, которые лечат больных с коронавирусом в Барнауле, живут в перепрофилированном санатории “Обь”. Им помогают не только власти, но и жители Алтайского края.

Отметим, что в Москву и центральные регионы из края уже уехали восемь специалистов. Это два врача, пять средних и один младший медработников. Возможно их решение связано с тем, что в некоторых регионах более высокий уровень заработных плат.

Защита личных данных

Некоторые жители Алтайского края опасаются, что информация о пациентах с коронавирусом может попасть не в те руки. Дмитрий Попов сообщил, что данные фиксируются в медицинских информационных системах, которые шифруются и не передаются по открытым источникам. Информацию вносят в различные регистры, все они также закрыты.

Скорая помощь.Фото: Олег УКЛАДОВ

COVID-19 в регионе

Напомним, по данным оперативного штаба Алтайского края, только за последние сутки лабораторно заболевание было подтверждено еще у 14 жителей региона. При этом большинство случаев приходится на Барнаул – 49 человек, остальные 37 относятся к другим территориям

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора продолжают устанавливать круг контактных лиц. В очагах проводится дезинфекция.

Кроме того, также растет число выздоровевших растет. В минувшие выходные домой отправились еще пять пациентов. Общее число выздоровевших достигло девяти человек.

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