Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 20 апреля 2020 года составило 86 человек
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 20 апреля 2020 года выросло до 86 человек, из них 11 – это дети.
По данным оперативного штаба Алтайского края, только за последние сутки лабораторно заболевание было подтверждено еще у 14 жителей региона. При этом большинство случаев приходится на Барнаул – 49 человек, остальные 37 относятся к другим территориям. География инфицированные выглядит следующим образом:
Павловский район – 5
Горняк – 5
Рубцовский район (с. Веселоярск) – 4
Камень-на-Оби – 3
Змеиногорск – 3
Крутихинский район – 3
Бийск – 2
Первомайский район (с. Логовское) - 2
Советский район - 2
Рубцовск - 1
Заринск - 1
Новоалтайск – 1
Поспелихинский район (с. Николаевка) – 1.
Специалисты регионального управления Роспотребнадзора продолжают устанавливать круг контактных лиц. В очагах проводится дезинфекция.
Тем временем, число выздоровевших также растет. В минувшие выходные домой отправились еще пять пациентов. Из них у двух заболевание протекало в легкой форме без каких-либо клинических проявлений. У двух была диагностирована пневмония, и у еще одного пациента заболевание протекало с незначительными признаками инфекции. У всех этих лиц были взяты материалы для лабораторных исследований и они дважды показали отрицательный результат, что дало повод для выписки.
Таким образом, общее число выздоровевших достигло девяти человек.
В обсерваторе на базе санатория «Сосновый бор» под Зудилово находятся 46 человек. Они прибыли из Москвы, а также из-за рубежа транзитом через Казахстан.
На 20 апреля в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 13712 человек. Под наблюдением медиков остаются 1384 человека, а 5829 сняли с учета.
Помимо этого растет число инфицированных и в соседней Республике Алтай. Это был последний «чистый» регион, но с прошлой недели зараженные регистрируются и там. Так по информации на сегодняшний день там подтверждены шесть случаев. Все больные изолированы и получают симптоматическое лечение.
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Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 20 апреля 2020 года составило девять
- Они прошли полный курс лечения и после двукратного отрицательного теста на коронавирус смогли покинуть больницу, - отмечает источник (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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