Коронавирус в Барнауле, последние новости на 18 апреля 2020: зараженный рабочий с рудника и госпиталь для детей с COVID-19

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Барнауле на 18 апреля 2020 года выглядят следующим образом – вирус выявили у работника с рудника в пригороде Змеиногорска, а зараженных детей сможет принять Алтайский краевой центр охраны материнства и детства. Рассказываем о COVID-19 в Алтайском крае.

Зараженный рабочий

Случай заболевания коронавирусной инфекцией выявили у сотрудника подрядной организации, работающей на промплощадке Корбалихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы» в пригороде Змеиногорска, рассказали в Оперативном штабе региона по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.

Известно, что заболевший 31 марта приехал на рудник из Республики Башкортостан и жил в общежитии. 10 апреля его госпитализировали с диагнозом «Внебольничная пневмония». При лабораторном обследовании подтверждено инфицирование COVID-19.

В больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ

Роспотребнадзор по Алтайскому краю проводит противоэпидемические мероприятия, определен круг контактных лиц – 84 человека (72 человека по общежитию, 6 медицинских работников, 2 работника пищеблока, 2 сотрудника клининговой компании, 2 работника прачечной).

Кроме того, принято решение изолировать контактных лиц на одном этаже общежития предприятия. Организовано питание, дезинфекция помещения, решены бытовые вопросы. Режим изоляции контролируется работниками правоохранительных органов.

Сейчас общее количество зараженных коронавирусом в Алтайском крае составляет 54 человека.

Госпиталь для детей с коронавирусом

Ранее в Алтайском крае все зараженные дети лечились в Городской больнице №11, где для них было размещено пять боксов. С 17 апреля детей с COVID-19 принимает Алтайский краевой центр охраны материнства и детства. Инфекционный госпиталь для детей развернули в отдельно стоящем здании на улице Попова, 31.

Всего госпиталь рассчитан на 108 мест, из них 15 – реанимационных. При необходимости центр располагает еще 42 аппаратами ИВЛ для развертывания дополнительных реанимационных мест. Для госпиталя также дополнительно закуплены кислородоконцентраторы и рециркуляторы.

Для сотрудников, работающих в госпитале, подготовили специальное общежитие на 40 мест через дорогу.

Самоизоляция на контроле

По данным на 17 апреля, боле 1100 человек стоят на контроле по самоизоляции, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю. Сотрудники полиции провели более 33 тыс. проверок соблюдения режима самоизоляции. На территории Алтайского края зарегистрировано 5 сообщений о нарушении режима самоизоляции, 2 сообщения о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Под наблюдением

По информации на 17 апреля, 1149 человек находятся под меднаблюдением, сообщает Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю. Из них граждане РФ – 1142 человека,– 7 человек. Снято с меднаблюдения – 5668 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали 12 160 человек.

Женщина в маске.Фото: Олег УКЛАДОВ

Продуктов хватает

На региональном рынке отмечается стабильный уровень потребительского спроса, сообщает Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры ссылаясь на данные ежедневного спроса, запасов и стоимости в отношении 52 товарных позиций. Товары представлены в ассортименте, товарные запасы имеются.

Помощь жителям региона

Социальные услуги за сутки оказали более 1900 гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе 1418 доставлены продукты питания, 318 гражданам купили лекарственные средства, 101 оплачены услуги ЖКХ. Об этом сообщает Министерство социальной защиты Алтайского края, по данным на 17 апреля.

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