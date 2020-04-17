2020-04-17T12:47:49+03:00
Коронавирус Covid-19

«Надеемся, что ИВЛ не понадобятся»: в Барнауле открылся госпиталь для детей с коронавирусом

Больница рассчитана на 108 мест и оснащена всем необходимым
Татьяна ГЕЙНРИХ
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В госпитале 15 реанимационных мест.В госпитале 15 реанимационных мест.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае выявлен шестой ребенок, заболевший коронавирусом. Ранее все зараженные дети лечились в Городской больнице №11, где для них было размещено пять боксов. С сегодняшнего дня детей с COVID-19 принимает Алтайский краевой центр охраны материнства и детства. Инфекционный госпиталь для детей развернули в отдельно стоящем здании на улице Попова, 31.

– На данный момент в госпитале находятся два ребенка дух и трех лет и двое взрослых. У них выявлена лабораторно подтвержденная коронавирусная инфекция. Состояние больных удовлетворительное. Болезнь протекает в легкой форме, пневмонии нет. Лечение получают в полном объеме, - сообщает минздрав края.

Для госпиталя также дополнительно закуплены кислородоконцентраторы и рециркуляторы. Фото: Олег УКЛАДОВ

Для госпиталя также дополнительно закуплены кислородоконцентраторы и рециркуляторы.Фото: Олег УКЛАДОВ

Всего госпиталь рассчитан на 108 мест, из них 15 – реанимационных. При необходимости центр располагает еще 42 аппаратами ИВЛ для развертывания дополнительных реанимационных мест. Для госпиталя также дополнительно закуплены кислородоконцентраторы и рециркуляторы.

– К счастью, у детей заболевание проходит в легкой степени тяжести, поэтому я очень надеюсь, что ИВЛ не понадобятся детям, которые попадут сюда. Но если это будет необходимо, у нас есть все: персонал, готовый к работе, помещение, оборудование, – рассказал главный врач Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства Константин Смирнов

Для сотрудников, работающих в госпитале, подготовили специальное общежитие на 40 мест через дорогу.

– Там они смогут отдохнуть, поиграть в настольные игры, их обеспечат горячим питанием, – говорит главврач клинического центра.

Врачи и медсестры в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, есть запас дезинфекционных и антисептических средств.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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