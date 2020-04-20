Алтайский ученый спасает виноградники Индии

Виноделы из Индии призвали алтайского ученого помочь им спасти урожай от неизвестного вредителя.

Проблемы с вредителями начались в штате Махараштра. Местные виноделы обнаружили массовые повреждения виноградных лоз. Причем определить кто мог испортить растения они не смогли. В некоторых хозяйствах степень заражения составили более 70%.

- Специалисты по защите растений из Национального исследовательского центра винограда в городе Пуна и Индийского сельскохозяйственного исследовательского института в городе Нью-Дели активно занялись исследованиями для создания схем борьбы с неизвестным вредителем, - сообщают в управление информации и медиакоммуникаций АлтГУ.

Им все же удалось установить, что виной всему гусеницы бабочек-дровоточцев. Однако для того, чтобы верно идентифицировать выделенные материалы, индийские коллеги обратились к ученому-энтомологу, эксперту по мировой фауне древоточцев профессору Алтайского госуниверситета Роману Яковлеву. Он уже много лет проводит исследования в области сельскохозяйственной энтомологии и сотрудничает с научными центрами из разных точек планеты.

Обычно бабочки-дровоточцы питаются тиковым деревом, но внезапно переключились на виноград (фото: АлтГУ)

Было установлено, что виноградники атаковала Dervishiya cadambae. Она довольно многочисленно представлена в Индии, Пакистане и Непале. Ее относят к довольного опасному вредителю ценной древесной породы – тикового дерева. Суть проблемы оказалась в том, что виноград совершенно несвойственная для нее культура и почему она вдруг поменяла «рацион» тоже стало загадкой.

- В ходе исследования был впервые выделен ДНК-штрихкод для вредителя, который поможет безошибочно определять его в лабораторных условиях, были даны подробнейшие данные по морфологической характеристике вида, что является важной информацией для сельскохозяйственных энтомологов в регионе, - поясняют в АлтГУ.

В итоге ученые нашли противоядие от вредителя. Оказывается значительно подавить численность вредителя под силу грибку Metarhizium brunneum.

Стоит отметить, что это уже не первый подобный плод совместной работы алтайских ученых. Ранее Роман Яковлев в составе коллектива коллег изучал сезонную активность червя-древоточца на территории израильских виноградников.

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