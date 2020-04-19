Алтайский депутат получил штраф за фейк о коронавирусе

В Республике Алтай оштрафовали Чемальского депутата за распространение фейка о коронавирусе. Речь идет о скандально известном вице-спикере Чемальского районного совета Юрии Корнееве, который уже успел засветиться в СМИ, как депутат, размахивающий кулаками.

Как пишут «Новости Горного Алтая», его оштрафовали на 60 тыс. рублей за распространение фейка о коронавирусе. Ранее Оперативный штаб по республике опроверг информацию о том, что в регионе у «жительницы Чемала престарелого возраста, приехавшей из Барнаула» нашли вирус. Как выяснилось, женщина приехала из дома-интерната для престарелых в Алейском районе и наблюдалась из-за другого заболевания. Тест на наличие инфекции у неё дал отрицательный результат. Вероятнее всего, речь идет об этом случае.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

Напомним, в декабре 2018 года Юрий Корнеев, отдыхая на корпоративе в кафе «Чемальское подворье» в нетрезвом состоянии, отказался платить по счету, выставленному официантом заведения. В ответ на замечания в свой адрес депутат нанес побои управляющей кафе, 59-летней певице, а также её 14-летнему внуку. Следком тогда завел уголовное дело. Дело прекратили по факту примирения сторон, и Корнееву удалось избежать ответственности.

Но это далеко не последний случай известности депутата. В 2011 году, когда он занимал должность народного избранника в Новоалтайском городском совете депутатов, его судили за мошенничество с бюджетными средствами.

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