2020-04-17T14:59:25+03:00
Общество

Переодетая Пасха

В этом году празднование Пасхи и Воскресения Христова проходит в необычных условиях
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Мир сейчас в плену страха из-за эпидемии, предписанная всем самоизоляция закрыла храмы для паствы.Мир сейчас в плену страха из-за эпидемии, предписанная всем самоизоляция закрыла храмы для паствы.Фото: из архива компании
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Есть притча о царе, который покинул свой дворец, переоделся в простую одежду и решил пожить среди обычных людей. Его целью было лучше узнать быт своего народа, чтобы потом мудро управлять страной. Нередко он сталкивался с людской несправедливостью, насмешками и даже оскорблениями. Представьте, сколько выдержки и смирения должен был проявить переодетый царь, чтобы не вызвать дворцовых стражников и не отправить своих злопыхателей в темницу.

Евангелия тоже рассказывают о Небесном Царе, который пришёл на землю и «облачился» в человеческую плоть. Он родился в семье простого плотника и жил как обычный человек. Его звали Иисус Христос, и у Него была другая цель – рассказать всем об удивительной всепрощающей любви Бога-Отца, который ждёт людей в вечных небесных обителях. Увы, мир не отвечал на эту проповедь единодушным принятием. Иисус пережил много унижений со стороны Своих завистников и предательство близких друзей. Насколько больше Ему, Сыну Божьему, понадобилось смирения и терпения, чем царю из притчи, чтобы не отказаться от великой искупительной миссии.

Для того

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Пасха в непривычном наряде

В этом году празднование Пасхи и Воскресения Христова проходит в необычных условиях. Мир сейчас в плену страха из-за эпидемии, предписанная всем самоизоляция закрыла храмы для паствы. Пасха тоже будет поневоле «переодетой». Её празднование для прихожан не будет «облаченным» в привычную красоту пасхальных богослужений, священнических одежд и торжественных песнопений. И тут нам надо вспомнить важную библейскую истину: «Господь живёт не в рукотворных храмах» (книга Деяний, 17:24). Бог Своим Духом Святым поселяется в храме нашего сердца, когда оно с покаянием и верой открывается для Божьей любви и прощения.

Чья это корона?

Господь видит наши обстоятельства и не осердится за то, что в день Пасхи мы останемся дома. В простой домашней обстановке можно иметь молитвенное общение с Иисусом. И прямо там сказать Ему наедине слова благодарности за то, что Он умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания! Давайте не будем «короновать» никакой вирус своим неотступным вниманием. Лучше корону нашей хвалы и поклонения предоставить Христу как Царю нашего сердца!

Священник Сергей Потапов готов поговорить об этом с вами по телефону 89061963457 (WhatsАpp).

Песня: "Для того"

Автор и исполнитель песни: Вадим Гук

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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