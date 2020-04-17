2020-04-17T10:38:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Пасха – без храмов, Радоница – без кладбищ: алтайский губернатор внес новые изменения в указ

Ранее Виктор Томенко предупредил о том, что в крае могут ввести еще больше ограничений
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Губернатор рекомендовал жителям воздержаться от посещения храмов и кладбищГубернатор рекомендовал жителям воздержаться от посещения храмов и кладбищФото: Олег УКЛАДОВ
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес новые изменения в указ о мерах по предупреждению завоза и распространения коронавируса. В частности, он запретил проведение массовых религиозных обрядов и рекомендовал жителям воздержаться от посещения храмов и кладбищ. Такое решение было принято из-за неблагополучной эпидобстановки: в крае подтверждено уже 53 случая заражения инфекцией.

- К числу мероприятий, проведение которых временно запрещается, отнесены ярмарочные мероприятия, а также религиозные массовые обряды и церемонии различных конфессий. В новой редакции указа содержится предписание жителям Алтайского края воздержаться от посещения религиозных объектов и мест захоронений, а органам местного самоуправления запретить организованную доставку жителей к кладбищам, - говорится в указе.

Уточнение по работе организаций

Кроме того, в документе уточняют, какие организации могут сейчас работать. Раньше в указе говорилось об организациях, «осуществляющих страховую деятельность и оказание банковских услуг». Теперь в этот пункт внесено уточнение в виде алтайских отделениях Центробанка, инкассации, кредитных организаций, страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, специализированных депозитариев, брокеров, регистраторов и управляющих компаний.

Прибывших из Москвы – на карантин

Ранее на обязательный двухнедельный карантин в Алтайском крае направляли граждан, прибывших в край из Москвы авиасообщением. Теперь же это правило касается граждан, прибывающих из столицы всеми видами транспорта. При этом люди «обязаны сообщать свою контактную информацию, а также информацию о месте пребывания на телефон горячей линии 112».

Также в указе появилось предписание для работодателей – если в числе сотрудников есть те, кто прибыл из Москвы, а также страдающие хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы, их необходимо отправить на самоизоляцию и, например, обеспечить дистанционной работой.

Ограничения перемещения

Ограничение на покидание дома установлены теперь в 93 муниципалитетах. Связано это, прежде всего, с тем, что в крае коронавирус поражает все больше территорий. 17 апреля, например, стало известно, что инфекция добралась до Камня-на-Оби.

Напомним, жителям Алтайского края не рекомендуется выходить из дома, за исключением нескольких случаев:

- вынос мусора,

- выгул питомца,

- покупка продуктов, лекарств и товаров первой необходимости;

- визит к близким родственникам;

- проезд к своему объекту недвижимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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