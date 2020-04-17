Первые случаи коронавируса в Горном Алтае: на весь регион – 50 аппаратов ИВЛ

Каждый день число заболевших коронавирусом в стране увеличивается. До недавнего времени Республика Алтай оставалась единственным регионом в стране, где не было ни одного случая. И это притом, что рядом находятся Алтайский край, Кемеровская область и Хакасия, где эпидобстановка пока не самая опасная, но число заболевших стабильно увеличивается.

Первый случай выявили в Онгудайском районе у 67-летней женщины 16 апреля 2020, к которой недавно приезжали родственники из соседнего региона.

- Мы с самого начала предпринимали упреждающие меры по профилактике: ввели режим самоизоляции, отказались от приема туристов и авиарейсов, проводили дезинфекцию, вели разъяснительную работу, - заявил глава региона Олег Хорохордин в своем Instagram. - Больницы, врачи и медработники готовы к любым сценариям. Я призываю каждого жителя Республики Алтай задуматься о своём здоровье, обязательно находиться дома, сократить все контакты, всерьез позаботиться о своей самоизоляции. Сейчас это актуально и жизненно важно, как никогда. Особенно это касается жителей села Онгудай и Онгудайского района.

Ранее в пресс-службе правительства региона сообщали, что в республике готовы к работе 44 аппарата искусственной вентиляции легких, в ближайшее время поступит еще шесть аппаратов. Они могут понадобиться для тяжелых пациентов. Количество медтехники соответствует всем нормам, если потребность будет выше – их поставят в регион.

Предъявите документы

От Барнаула до границы с Республикой Алтай около четырех часов езды на машине. Но на въезде водителей выборочно останавливают дпсники – предъявите документы! Несколько дней назад по чатам ходило обращение местных жителей к губернатору с просьбой закрыть границы региона – неужели подписали?

- Нет, границы не закрыты, - объясняют нам в полиции. – Сверяем со списками от Роспотребнадзора, ловим нарушителей режима предписанной самоизоляции. Гостей региона просто просим соблюдать наши правила – по возможности не выходить из дома и соблюдать меры осторожности.

Кстати, хорошая идея, почему бы и не закрыть регион, пока от вируса не найдут лекарство? Оказывается, самолично власти региона принять такое решение не могут.

- На это имеет право только президент или председатель правительства РФ. Ни один регион на данный момент свои границы не закрыл, - говорит губернатор Олег Хорохордин.

А вот рейсы с Москвой в Республику Алтай все же отменили. Также приостановлено сообщение с Красноярском, являющимся лидером по числу зараженных в Сибири. Сейчас ведутся переговоры, чтобы на время прекратить полеты в Новосибирск и Екатеринбург.

Мало людей

Эксперты сходятся во мнении - одна из причин, почему в Республике так долго не было случаев заболевания – низкая плотность населения. Представьте масштаб, Горно-Алтайск - единственный город Республики Алтай с населением около 65 тыс. человек, остальные (еще около 180 тыс. человек) раскиданы по деревням в горных ущельях. Здесь просто нет такого трафика и сообщения с зараженными инфекцией городами.

В региональном Роспотребнадзоре уверены, все дело в профилактике. Например, сейчас всех, кто прилетает в аэропорт Горно-Алтайска из Москвы и Санкт-Петербурга транзитом через Новосибирск обследуются и отправляются на обязательную изоляцию на 14 дней.

- Если кто-то приезжает в республику, минуя аэропорт, с ними работают главы поселений - в районах все новые лица на виду. Их сразу берут на заметку, выдают уведомление о необходимости остаться дома, хотя и так сейчас ходить некуда – увеселительные заведения закрыты, - говорит сотрудник пресс-службы регионального Роспотребнадзора Марина Бугреева.

Всего под наблюдением на домашнем карантине в Республике Алтай находятся 182 человека, признаков заболевания ни у кого нет. Снято с медицинского наблюдения за весь период 488 человек.

Всех школьников на Алтае отправили по домам, ввели режим самоизоляции. Пожилым людям помогают волонтеры – доставляют продукты и лекарства. Тех, кто вынужден продолжать работу в эти дни, должны предоставить сотрудникам средства защиты – маски, антисептики, позаботиться о доставке людей на работу и домой, чтобы им не приходилось пользоваться общественным транспортом.

На базу по блату

Власти запретили турбазам открываться до начала лета – проводят рейды, а если кого найдут, выгоняют отдыхающих и штрафуют владельцев. Звоню знакомой, которая держит турбазу на берегу реки – нельзя ли по-тихому как-то приехать?

- Базу мы с зимы даже не открывали, - говорит Влада. – Но ты если ненадолго, я тебя могу поселить у знакомых. Там частный дом на берегу реки – к ним каждый выходные люди приезжают. К нам, увы, никак не попасть – контроль жуткий. Нас постоянно обзванивают, представляются гостями, спрашивают, нельзя ли комнату забронировать – да только голоса уже все знакомые.

Получается, что официально гостей никто не принимает, зато гостевые дома заполнены если не под завязку, то для постоянных и «проверенных» клиентов двери всегда открыты.

- Конечно, люди работают, деньги-то всем нужны, - говорит женщина. – Некоторые пускали людей по договору аренды, нашли лазейку, чтобы продолжать работать. Но не все готовы рисковать и платить штрафы. Основной сезон у нас начинается в июне, поэтому еще есть шанс, что успеем нормально отработать сезон. Хотя иностранцы уже начали отменять бронирования на июнь-июль и переносить на август.

Мало людей

Часть жителей Горно-Алтайска чувствует себя расслабленно и ходят по улице, не надевая ни масок, ни перчаток, другие честно остаются дома, опасаясь инфекции.

- У меня зарплата белая, поэтому и дома посидеть можно, а вот тем, кто зависит от сделанного, оставаться взаперти нет смысла – не скосит вирус, доконает ипотека, - считает горожанка Айгерим Шайзаданова.

При этом в селах люди по-настоящему боятся инфекции – на днях в отдаленном районе госпитализировали пациента с высокой температурой и подозрением на коронавирус, так главе пришлось успокаивать чуть ли не каждого лично.

- В срочном порядке было проведено обследование и сделан анализ на коронавирус. Диагноз не подтвержден. Обращаюсь ещё раз, ко всем, пожалуйста, сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь массовой панике и доверяйте только проверенным источникам информации, - заверил всех глава Кош-Агачского района Серикжан Кыдырбаев.

Сейчас в Республике принимаются схожие меры, как и в других регионах – объявлен особый режим, люди, по возможности, переведены на удаленку. Возможно, вирус до сих пор не попал на Алтай потому, что местные редко куда-то выезжают за пределы своего региона – горожан мало, а селяне круглый год заняты в сельском хозяйстве. И это даже не про бедность – деньги у людей есть. Просто никакой отель в Турции не сравнится с видами Алтая.

Кстати

Сакральная защита

А между тем, шаманы уверены, что Горный Алтай что-то вроде Ноева ковчега, на котором несмотря ни на какие катаклизмы сохранится жизнь.

- Духи берегут Алтай! – уверяет шаман Артем Игнатенко. – Мы постоянно совершаем обряды, чтобы укрепить защиту нашей земли. Для этого используется священный огонь, зажженный от искры и бубен из цельного куска кожи большого быка. Мы просим духов рода и земли защитить Алтай от вируса.

Игнатенко считает, что название коронавируса имеет прямой отсыл к одному из библейских всадников апокалипсиса. По преданию, их послал на землю Бог. Они появляется один за одним, первый из них – это Чума, который на известной картине Васнецова изображен с короной на голове. Следом идут Война, Голод и Смерть.

- Корона на голове всадника указывает на связь сегодняшних событий и пророчеств. Шаманы верят в подобные совпадения. Любое испытание призвано сделать нас сильнее. Кроме того, сейчас идет смена эпох. Она началась еще в 2012 году и продлится некоторое время. Лучшее, что мы можем сделать – пытаться стать добрее, великодушнее и ответственнее, - считает Игнатенко.

Обряд, который проводили алтайские шаманы, призван задобрить родовых духов – им сделали жертвоприношение в виде хлеба, молока и мяса, а также выразили почтение.