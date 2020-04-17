Коронавирус в Барнауле: будет ли полиция штрафовать рыбаков

На Алтае объявлен режим самоизоляции, число зараженных коронавирусом на 17 апреля 2020 составило 53 человек, большинство заболевших – барнаульцы. Но заядлых рыбаков этими цифрами не остановить. Солнечная погода так и манить на водоем – что и говорить, жалко пропустить весенний клев.

- На днях наших рыбаков чуть было не выгнали с берега, - говорит президент федерации рыболовного спорта в Алтайском крае Сергей Казанцев. – Штрафов не выписали. Но настроение подпортили. Рыбак – он же, по сути, и сидит в самоизоляции – один на берегу с удочкой. А свежий воздух только пользу для здоровья приносит.

Мы обратились за разъяснениями в полицию, которая следит за соблюдением режима изоляции. Если коротко, то вот что получается: сидеть дома в обязательном порядке должны те, кто вернулся из стран или регионов, где бушует болезнь, а также люди старше 60 лет. Для остальных решение оставаться дома или нет – лежит в зоне личной ответственности и сознательности.

Светлана Ляпунова о режиме самоизоляции 00:00 00:00

- Сейчас плотность нарядов увеличена в полтора раза, безусловно, они могут остановить любого гражданина и спросить у него о целях появления на улице. Если человек не нарушает законов и правил, никаких штрафов ему выписано не будет. Пожилому человеку, не соблюдающему режим самоизоляции, настоятельно порекомендуют вернуться домой. Остальных проверят по базе – нет ли его в списках, предоставленной Роспотребнадзором. К нарушителям предписания будут приятны меры – протокол направят в Роспотребнадзор, который примет соответствующее решение, - говорит начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Ляпунова.

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