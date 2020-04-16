Коронавирус в Барнауле, последние новости на 17 апреля 2020: сутки обошлись без зараженных, туристов отправили на карантин

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 17 апреля 2020: за минувшие сутки в Алтайском крае не увеличилось число заболевших коронавирусом. В настоящее время общее число инфицированных составляет 48 человек.

Как сообщили в Оперативном штабе региона по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса, заболевшие сейчас находятся в больницах, троих из них выписали из больницы. 34 случая заболевания зарегистрированы в Барнауле, по одному - в Заринске, Бийске, Новоалтайске, Рубцовске, по трое – в Павловском и Крутихинском районах, по двое – в Первомайском и Советском районах.

Всего в регионе обследовали на инфекцию более 11,5 тыс. человек, под медицинским наблюдением находятся более тысячи человек.

Роспотребнадзор работает с людьми, которые контактировали с больными, и контролирует лабораторные исследования.

Кроме того, накануне в крае прибыли люди, эвакуированные чартерным рейсом из Таиланда, Индонезии и Вьетнама. Всего на борту, прибывшем в Республику Казахстан, было пятеро наших земляков. В сопровождении эпидемиологов, врачей, соцзащиты и представителей правительства края их доставили на Алтай. Всех отправили на двухнедельную изоляцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Томенко объяснил, при каких условиях в Алтайском крае ужесточат режим самоизоляции

Несколько случаев заражения коронавирусом выявили в медицинских учреждениях (подробнее)