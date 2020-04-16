Учителя в Алтайском крае «задыхаются» от работы: помогать школьникам в учебе начали волонтеры

На дистанционном обучении вместо ожидаемой халявы школьники столкнулись с кучей проблем. Материал не всегда понятен, учителя не успевают ответить каждому, а родители заняты своей работой.

Для помощи детям Российское движение школьников создало проект «Задачка со звёздочкой». Алтайский край присоединился к проекту одним из первых. Волонтеры помогут ученикам найти верное решение сложного уравнения, подскажут, сколько падежей в русском языке и как написать интересное сочинение. Для каждого класса, с 5 по 11, кураторы создали отдельную беседу.

«Кто-то шьет маски, а мы помогаем делать уроки»

Алика Зайцева, куратор «Задачки со звёздочкой» в Алтайском крае, говорит, что проект разгружает учителей:

- Сейчас образование в дистанционной форме у нас совершенно не развито. Не все учителя пока быстро ориентируются в интернете, а на одного педагога, как правило, по 80-90 учеников и каждому нужно уделить внимание. Времени им не хватает. Для этого и создан наш проект – чтобы помочь как учителям, так и родителями с их детками.

Администратор группы проекта в социальной сети ВКонтакте Роза Присяжных, педагог и куратор РДШ в Тальменской школе №3 также подчеркивает, что учителя как никогда «задыхаются» от объема работы:

– На плечи учителей легла повышенная нагрузка. Здесь, как и в любом проекте, важно объединиться, а не наблюдать со стороны. Наш проект - это своего рода тоже оказание волонтерской помощи. Мы работаем бесплатно и круглосуточно! Кто-то продукты пенсионерам разносит, кто-то маски шьет, а мы помогаем делать уроки!

«Домашку» ребенок при этом делает сам

Группа проекта – не онлайн-решебник. Тьюторы объясняют, как применить правила или дают ссылку на материал, который поможет ребенку разобраться в задании. Консультантов ищут через соцсети, все желающие проходят тест, в котором проверяется компетенция учителя по его предмету. В Алтайском крае школьников курируют студенты АлтГПУ.

Тьюторы помогают справиться с одиночеством

Тьюторы помогают ученикам не только в школьных предметах, но и в подключении, регистрации и использовании интернет ресурсов, таких ZOOM, МЭШ, Edu.ru и др. Помимо этого консультанты помогают ребятам справляться с одиночеством, подбадривают и дают понять, что они не брошены на произвол судьбы.

В алтайской команде сейчас десять тьюторов, но еще не на все предметы набраны консультанты. Всего в проекте задействовано свыше 3 тыс. человек по всей стране, и он очевидно востребован. В Алтайском крае за три дня работы услугами консультантов воспользовались более 100 школьников, и с каждым часом эта цифра растет.

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