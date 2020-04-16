Пасхальные службы в Барнауле в период коронавируса: как пройдут и кто может посещать

В Пасху, 19 апреля барнаульские храмы на замок закрываться не будут. При этом верующим из любви к ближним рекомендуют оставаться дома. Праздничную Божественную литургию возглавит митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, она пройдет в храме Димитрия Ростовского. Туда смогут попасть максимум 120 человек. Для соблюдения безопасной дистанции в 1,5 м на полу храма уже размечены квадраты. Кстати, в группе этого храма в вацапе появилось объявление, что на ночную службу из храма уберут скамейки и стулья: «Приходят только те, кто готов выстоять». На стене храма также висит объявление: «Уважаемые прихожане! Памятуя о главной заповеди любви к ближнему и учитывая карантинные мастерские, просим вас воздержаться храма при наличии признаков ОРВИ и ОРЗ».

Исповеди и причастия в Димитриевском храме ночью не будет. Крестного хода тоже не планируется.

-Приобретение и возжигание свечей будет происходить на улице, как и освящение пасхальных яств. Там, где есть такая возможность, пасхальные богослужения будут озвучены на прихрамовую территорию, - рассказали в Алтайской Епархии. - То же самое касается и всех других барнаульских храмов.

Для православных будут организованы онлайн-трансляции праздничного богослужения из разных храмов Алтайского края.

Кстати

В пасхальном послании Митрополит барнаульский и алтайский Сергий ни словом не обмолвился ни о карантине, ни о коронавирусе. Напомнил только слова Иоанна Златоуста, что «...Бедствия у всех людей происходят от них самих, от собственной их вины, когда они своими делами и поступками сами отвергают добро и сами себя подвергают наказаниям».