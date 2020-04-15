Коронавирус в Барнауле, последние новости на 16 апреля 2020: новые потенциальные носители вируса прибыли из-за границы

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Барнауле на 16 апреля 2020 года выглядят следующим образом – пока официально подтверждено 48 случаев заболевания новой инфекцией. Но в следующие часы, после опубликования новых данных оперштаба по коронавирусу, ситуация может измениться.

Накануне в регион прибыли жители, у которых может быть также коронавирус - их доставили чартерным рейсом из Таиланда, Индонезии и Вьетнама в Казахстан. Всего на борту было 67 человек, сколько из них жителей нашего региона – не уточняется. Пока они не имеют симптомов болезни, но все получат предписания на домашний карантин или отправятся на обсервацию, если у них нет возможности самоизолироваться.

Всего под наблюдением сейчас 774 человека, сообщает Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано больше 11 тыс. человек. Кстати, Россия находится на втором месте по количество проведенных исследований на коронавирус в мире.

В крае случаи коронавируса подтверждены в девяти территориях. Как сообщает региональный Минздрав, большинство из них – 34 – находятся в Барнауле. В Бийске, Рубцовске, Заринске, Новоалтайске – выявили по одному зараженному. В Павловском районе – три человека. Первомайский и Светский районы – по два человека.

- Из 11 больных, восемь являются контактными с ранее выявленными, один человек - из числа профессиональных групп риска (выявлено в ходе профобследования), один ОРВИ и ещё один - пневмония. Выписаны три человека, - пишет Минздрав.

Между тем, пожилым людям помогают волонтеры. За сутки помощи получили больше двух тысяч жителей – им привозили продукты, лекарства, помогали оплачивать услуги ЖКХ.

За контролем людей на самоизоляции следят медики и полиция. Сейчас на контроле состоят 774 человека. Сотрудники полиции провели больше 33 тыс. проверок и зарегистрировали 614 материалов проверки по фактам нарушения режима. Зарегистрировано 178 материала проверки по ст. 6.3 КоАП РФ, по фактам нарушения указа губернатора Алтайского края. Составлено 11 административных протоколов по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ.