Жителей Алтая приглашают на бесплатный вебинар по обучению упражнениям Фалуньгун (цигун)

В период вынужденной самоизоляции во время пандемии коронавируса эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) советуют, находясь дома, заниматься своими любимыми делами, творчеством, физическими упражнениями и медитацией. Польза занятий медитацией подтверждается научными исследованиями.

Обучиться упражнениям можно, став участником бесплатного вебинара. Во время видеотрансляции консультанты расскажут о том, что такое система совершенствования Фалунь Дафа, ответят на вопросы участников, а после этого начнется практическая часть по обучению упражнениям.

Онлайн - вебинары проходят по вторникам и четвергам в 19:30 (МСК).

Запись осуществляется через сайт.

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