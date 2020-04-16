2020-04-16T07:34:09+03:00
Общество

Жителей Алтая приглашают на бесплатный вебинар по обучению упражнениям Фалуньгун (цигун)

Участники смогут познакомиться с восточной практикой совершенствования души и тела Фалунь Дафа (Фалуньгун)
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Время самоизоляции не только можно, но и нужно использовать с пользой для своего здоровья.Время самоизоляции не только можно, но и нужно использовать с пользой для своего здоровья.
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В период вынужденной самоизоляции во время пандемии коронавируса эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) советуют, находясь дома, заниматься своими любимыми делами, творчеством, физическими упражнениями и медитацией. Польза занятий медитацией подтверждается научными исследованиями.

Обучиться упражнениям можно, став участником бесплатного вебинара. Во время видеотрансляции консультанты расскажут о том, что такое система совершенствования Фалунь Дафа, ответят на вопросы участников, а после этого начнется практическая часть по обучению упражнениям.

Онлайн - вебинары проходят по вторникам и четвергам в 19:30 (МСК).

Запись осуществляется через сайт.

На правах рекламы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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