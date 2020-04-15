Кабачки вместо роз: как коронавирус в Барнауле изменил спрос на семена и саженцы

Коронавирус поставил жизнь на паузу, однако весна идет своим чередом и для садоводов-огородников близится открытие сезона. У многих на подоконниках колосится рассада помидор, перцев, баклажан. Однако немало и тех, кто каждый год покупал саженцы в магазинах или на народных базарчиках. Как обстоят дела сейчас с торговлей? Что выбирают барнаульцы: нарушить режим самоизоляции ради магазина семян или остаться без урожая? Повысились ли цены? И как коронавирус изменит внешний вид садовых этим летом? В этом разбиралась «Комсомолка».

По указу губернатора Алтайского края Виктора Томенко магазины семян в Алтайском крае были закрыты с 28 марта по 5 апреля. Однако 6 апреля Правительство региона внесло их в список разрешенных к работе и они открыли свои двери для покупателей.

Уличные торговые ряды обклеили ограждающей лентой.Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Табличка на торговых рядах в районе площади Спартака в БарнаулеФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

А вот уличные базарные ряды пока что в большинстве своем стоят пустые, где-то даже их обклеили ограждающей лентой и повесили таблички: «В связи с угрозой коронавируса торговля в общественных местах запрещена. Администрация». Однако продавцы рассады все-таки выходят на свои привычные точки и уже начали продавать саженцы розы, жасмина, рябины, жимолости.

Торговля на народном базарчике.

– Я сама все выращиваю, все семена свои, – рассказывает Лариса, торговец на рынке «Докучаево». – Сижу только третий день: в понедельник еще более менее, а вчера вообще народу мало было. По сравнению с прошлыми годами, люди меньше стали покупать. Бывает, что немножко удасться продать, а бывают и совсем пустые дни. Но я не переживаю, многолетникам ничего не будет, их можно высадить обратно в грунт.

О том, что торговля сейчас запрещена, Лариса лишь руками развела:

- В куда деваться? Кто нас кормить будет? Полиция нас пока что не выгоняет, но замечание уже делали.

Через дорогу от базарного ряда стоит магазин «Семена Алтая», знакомый местным жителям уже много лет. Там можно купить и семена, и саженцы, и удобрения, и разную утварь.

Большинство покупателей в садоводческих магазинах - пенсионеры.

Хозяйка торговой точки и продавец в одном лице Нина тоже жалуется, что спрос значительно упал:

–Народу стало меньше однозначно. Сейчас практически перестали покупать цветы. Люди лучше возьмут морковку с редиской и кабачок со свеклой, чем розочку. Бабушки вообще ничего такого не берут, да пенсионеров и заметно меньше – дома сидят. В том году в середине апреля у нас в вот этого добра (показывает на лилии) вообще уже не было! А сейчас берут только то, без чего нельзя. Поэтому я закупила на 50% меньше товара, чем обычно бывало. А на днях пришло сообщение, что поставщики на 20% подняли закупочные цены.

А вот в супермаркете «Садовод любитель», который находится в торговом центре по соседству с рынком, напротив, утверждают, что спрос никак не изменился. В магазине действительно народу больше, чем в продуктовом рядом.

В магазине «Садовод любитель» народу больше, чем в продуктовом по соседству.Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Дистанцию на кассе не соблюдают. Большинство покупателей – бабушки и дедушки, для которых одновременно жизненно важно не покидать дома, и так же важно позаботиться о том, что они будут есть осенью.

Многие из тех, кто раньше торговал рассадой на базарчиках, в связи со сложившейся ситуацией обзавелись страничками в Инстраграмме и уже там принимают заказы:

- Можем привезти саженцы вам домой. А можете сами к нам подъехать и забрать.

Кстати, у частников даже есть такая услуга, как «бронь» рассады – делаете предоплату и за вами оставляют необходимое количество корней томатов, перцев, баклажан, огурцов определенного сорта.

Работают в Барнауле и интернет-магазины. Крупные сети включили услугу доставки: нужные семена и саженцы привезут вам прямо домой, чтобы дачные заботы не обернулись для вас бедой. Так что при желании, все кто хочет, урожай смогут вырастить несмотря на пандемию коронавируса.