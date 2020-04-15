Бизнес на Алтае во время коронавируса: какие меры поддержки окажет власть

Большая часть бизнесменов региона терпят убытки. том, на какую помощь могут рассчитывать предприниматели, рассказали начальник управления по поддержке предпринимательства Александр Евстигнеев и зампред правительства региона Александр Климин.

В беде не бросают

В Алтайском крае большая часть хозяйствующих субъектов (80%) - это малый и средний бизнес. По словам Евстигнеева, помощь для этой сферы была необходима и уже оказывается. Он также напомнил, что по поручению президента России на федеральном уровне уже приняли первый пакет мер по поддержке таких предприятий.

В числе мер поддержки - налоговая отсрочка для бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. В частности, речь идет о сферах грузоперевозок, туризма, бытовых услуг, общественного питания, бьюти-индустрии и других.

В салоне красоты.Фото: Олег УКЛАДОВ

Александр Евстигнеев напомнил и о переносе всех страховых взносов, выплачиваемых предприятиями. Кроме того, для микропредприятий их снизили с 30 до 15%. Также продолжает действовать программа льготного кредитования для некоторых компаний.

Продление лицензий и отсрочки

Кроме того, на один год продлевается действие ряда срочных лицензий и иных разрешительных документов, которые используют предприятия.

- Наше управление является органом исполнительной власти, выдающим лицензию на право продажи алкогольной спиртосодержащей продукции. Сегодня все предприятия автоматически получили продление на 12 месяцев, если лицензия завершалась в 2020 году. Без уплаты необходимой пошлины, которая составляла 65 тыс. рублей. Эта работа уже сделана, - подчеркнул начальник управления по поддержке предпринимательства.

Также приняты ряд мер на краевом уровне в рамках плана первоочередных мероприятий для эффективного развития экономики региона. Например, речь идет о согласованных заявках по докапитализации региональной инфраструктуры поддержки малого бизнеса.

- Для пострадавших отраслей уже ввели новые кредитные продукты под 3%. Начали принимать решения по отсрочке и переносе платы по действующим займам. За последние две недели было принято более 50 таких обращений. Ни одного отказа нет, - подчеркнул Александр Евстигнеев

Собственные предложения

Существует помощь и крупным промпредприятиям. Так, из-за их временной остановки работу могли потерять 10 тыс. человек. К счастью, почти все производства возобновили свою работу.

По словам зампреда правительства региона, коронавирус в первую очередь отразился на отраслях, которые работают непосредственно с конечным потребителем. Это товары народного потребления, реализуемые в розничной сети.

С рядом предложений выступил Союз промышленников Алтайского края: предоставление налоговых каникул, субсидирование процентной ставки, отсрочка по уже полученным кредитам.

На предприятии в Алатйском краеФото: Олег УКЛАДОВ

- Все эти предложения были проанализированы и направлены по линии федеральных министерств на дальнейшее рассмотрение. В ближайшее время в России может быть принят второй пакет антикризисных мер. Возможно, туда попадают и крупные промышленные предприятия. В первом пакете в основном упор на микропредприятия малого и среднего бизнеса, - заявил Александр Климин.

Поиск баланса интересов

Начальник управления по поддержке предпринимательства отметил, что приняты и другие меры поддержки, работа в этом направлении будет продолжена.

Он добавил, что любое решение, направленное на помощь, связано с оценкой затрат. Даже по скромным прогнозам выпадающие доходы бюджета Алтайского края составят 18 млрд рублей. В связи с этим важно найти баланс интересов.

- Наша задача не говорить о тех, кто не сможет пережить эти ограничительные мероприятия, а выработка мер, которые позволят сохранить действующие предприятия. С наименьшими потерями выйти из этой ситуации и продолжить деятельность на территории региона, - резюмировал начальник управления по поддержке предпринимательства.

По его словам, важно сохранить рабочие места и в перспективе рассчитывать на рост и дальнейшее развитие действующих предприятий.

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