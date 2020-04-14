Жители алтайского поселка во время самоизоляции остались без воды

Уже вторые сутки жители поселка Новый Первомайского района Алтайского края сидят дома без воды. Водоснабжение отключили без какого-либо предупреждения. Когда из крана вновь польется вода – неизвестно.

– Вторые сутки сидим без воды. В поселке много детей, я сама с грудничком на руках. Ранее поставщик «Востокбурвод» примерно раз в неделю на короткое время отключал воду без предупреждения из-за аварии, мы уже к этому привыкли. Но чтобы совсем оставить весь поселок без воды, особенно в такое непростое время, это жестоко! – комментирует жительница поселка Евгения Иванова в сообществе Барнаул 22.

Версии местных жителей

Жители объясняют отключение воды задолженностью ТСЖ «Славное» перед поставщиком.

– Поставщик отключил подачу воды в самый пик самоизоляции в связи с образовавшейся задолженностью от ТСЖ «Славное». Люди сидят на карантине с детьми и без воды. К слову, Правительство РФ запретило в период карантина отключать коммунальные услуги за долги. Мы понимаем, что есть задолженность у ТСЖ, но мы как добросовестные плательщики в чем виноваты?! – возмущается в соцсетях местный житель Евгений Ковров.

Что случилось на самом деле

Мы связались с директором ООО БСУ «ВОСТОКБУРВОД» Максимом Галенко и попросили прояснить ситуацию:

– Действие договора с ТСЖ «Славное» закончилось 31 марта, но, несмотря на это, мы продолжали поставлять воду поселку еще две недели. Водоснабжение прекратилось, потому что скважина вышла из строя, ей требуется ремонт, на который в данный момент нет денег. ТСЖ «Славное» задолжало нам почти 500 тысяч рублей. Нам просто не на что сейчас делать ремонт.

По словам Максима Галенко, сегодня в администрации Первомайского района состоится встреча, на которой поднимут этот вопрос и определят дальнейший план действий.

В администрации Первомайского района нам сообщили, что 15 апреля с 10 до 11 часов приемная организует «прямой провод». Жители смогут задать любые интересующие вопросы главе, в том числе и по этой проблеме.