2020-04-14T06:09:38+03:00
Происшествия

«Лицо опухло от гноя»: в Барнауле женщина пожаловалась на отказ в медпомощи

По её словам, больницы отказали в операции её отцу из-за эпидемии
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Мужчине назначили операцию, но позже отменилиМужчине назначили операцию, но позже отменилиФото: Олег УКЛАДОВ
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Жительница Барнаула Елена пожаловалась на отказ медиков в помощи её отцу. Мужчине назначили операцию, но после того, как в поликлиниках и больницах ввели ограничительные меры, проводить её отказались. Минздрав Алтайского края уже проводит проверку по данному случаю.

- Человек умирает! Не знаю, что делать, куда обращаться. До самоизоляции отцу назначили операцию. Но потом отменили из-за эпидемии. Уже прошло две недели. С каждым днем ему все хуже. Он почти не спит. Лицо опухло от гноя так, что не видно глаз. Вызываем скорую, они забирают, но после отпускают сразу же домой, - говорит Елена.

Женщина совсем отчаялась: «Что делать? Место на кладбище заказывать?». Тем временем, в краевом минздраве сообщили, что по сообщению уже проводится проверка. В ближайшее время с родственниками пациента свяжутся медики, осмотрят его на дому и примут решение по дальнейшему лечению и операции.

В ведомстве также сообщили, что в соцсетях регулярно появляются сообщения о неоказании медицинской помощи, но зачастую оказывается, что состояние пациента – удовлетворительное, и помощь ему не нужна.

- Вопреки сложившемуся мнению, что поликлиники и больницы закрыты, уверяем вас еще раз, что медицинская помощь оказывается. В случаях ухудшения самочувствия вызывайте участковых специалистов на дом. Если вам отказали в медицинской помощи, вы можете обращаться в минздрав, решение будет принято в индивидуальном порядке, - пояснили в министерстве.

Напомним, сейчас в крае больницы и поликлиники оказывают лишь экстренную и неотложную помощь, по указу губернатора. Сделано это для того, чтобы снизить риск распространения коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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