Платные тесты на коронавирус в Барнауле: когда и где их можно сделать

Коронавирус в Барнауле: согласно последним новостям на 13 апреля 2020 года в Алтайском крае скоро можно будет сдать платные тесты на COVID-19 . Об этом этом на пресс-конференции 13 апреля сообщила замруководителя краевого Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Эксперт отметила, что ведомство выдало согласие на проведение платных анализов на коронавирус четырем частным медицинским центрам Барнаула. Это "Галатея", "Хелми", "ДНК-Диагностика" и "Здоровье".

Одна из частных клиник готова работать со следующего понедельника, 20 апреля. Другие также ждут поставок, в том числе и новых тест-систем (зарегистрированных 10 апреля) для проведения исследования на напряженность иммунитета.

Напомним, в настоящее время в Алтайском крае всего выявили 36 человек с коронавирусной инфекцией, ранее трех жителей региона выписали. На лечении в горбольнице №5 находятся 29, а в горбольнице №11 - четверо. Среди них дети и один взрослый, как представитель ребенка.

Ситуация с COVID-19 в регионе

Напомним, по данным краевого управления Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением в крае находятся 895 человек, 886 из них – граждане РФ, девять – иностранцы. Снято с наблюдения 5317 человек. Всего в крае обследовали более 9 тысяч человек на наличие инфекции.

Вирус продолжает захватывать все больше районов края. Если ранее больные были выявлены лишь в Барнауле, то теперь инфекция зафиксирована в Павловском районе – два случая, в Первомайском районе – двое, по одному – в Крутихинском районе и городах Заринске, Рубцовске, Бийске.

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