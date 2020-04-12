Распылить и обезвредить: в Барнауле прошла масштабная дезинфекция улиц

В субботу, 11 апреля, в Барнауле прошла масштабная дезинфекция тротуаров и дорог. Её проводят в городе для снижения угрозы распространения коронавирусной инфекции. Фотокорреспондент «Комсомолки» Олег Укладов запечатлел весь процесс обработки.

в Барнауле прошла масштабная дезинфекция улиц.Автор: Олег Укладов

Работы начались на проспектах Ленина (с площади Баварина до проспекта Космонавтов), Строителей, Комсомольском, улицах Молодежная и Димитрова.

В Барнауле прошла масштабная дезинфекция улицФото: Олег УКЛАДОВ

- Всего планируется обработать специальным хлорсодержащим средством более четырех миллионов квадратных метров проезжей части. В Управлении Роспотребнадзора считают, что антисептическая обработка дорог и тротуаров позволит значительно улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку в Барнауле. В план работ по обработке улично-дорожной сети города вошла 171 улица вместе с тротуарами, также все основные площади, в том числе Привокзальная, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Всего в работе по дезинфекции задействовали 12 единиц спецтехники МБУ «Автодорстрой». По словам руководителя МБУ «Автодорстрой» Андрея Курышина, при необходимости число поливомоечных машин могут увеличить. Чтобы уберечь людей, на территориях обработки дежурят сотрудники ГИБДД,

В Барнауле прошла масштабная дезинфекция улицФото: Олег УКЛАДОВ

Все водители машин обеспечены средствами защиты: это универсальные респираторы РПГ-67, защитные очки, перчатки и плащи.

В Барнауле прошла масштабная дезинфекция улицФото: Олег УКЛАДОВ

Состав для дезинфекции готовят специалисты барнаульского водоканала под контролем Центральной аналитической лаборатории предприятия.

В Барнауле прошла масштабная дезинфекция улицФото: Олег УКЛАДОВ

- Жителям не стоит волноваться, раствор совершенно безопасен для людей, животных и растений, но при этом эффективно дезинфицирует городские территории. Ранее проводилась пробная обработка дороги, по результатам которой лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии Алтайского края было выявлено, что атмосферный воздух соответствует всем нормам и реагент безопасен, - отметил гендиректор «Росводоканал - Барнаул» Андрей Полюга.

В Барнауле прошла масштабная дезинфекция улицФото: Олег УКЛАДОВ

Работы продолжат и ночью 12 апреля. Сегодня обработают улицу Димитрова, Змеиногорский тракт, улицу Аванесова, территорию медкластера, улицы Белинского и Попова.

В Барнауле прошла масштабная дезинфекция улицФото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошла масштабная дезинфекция улицФото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошла масштабная дезинфекция улицФото: Олег УКЛАДОВ

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