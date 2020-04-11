Алтайские моржи символично «утопили» коронавирус
Весна взбудоражила алтайских моржей, да так, что кровь бурлит и покоя не дает - ни холодная апрельская вода, ни угроза распространения коронавируса – остановить их уже не могут. На днях моржи исполнили очередной импровизированный перформанс – символично «утопили» коронавирус в водах Пионерского озера.
Моржи топят коронавирус.Видео: алтайские моржи
- Коронавируса мы не боимся, в здоровом теле – здоровый дух. Конечно, самоизоляция касается всех, но мы люди проверенные и закаленные, вообще ничем не болеем. Мы на позитиве и надеемся поднять настроение жителям Алтайского края, - рассказал предводитель алтайских моржей Александр Зеленецкий.
Моржи снова топят коронавирус.Видео: Олег Укладов
Федерация зимнего плавания «Белые медведи» известна своими выступлениями – моржи не раз устраивали выступления с обливанием в публичных местах, являлись посреди зимы в купальниках и костюмах медведей на выборы, а также показывали свой излюбленный номер «Банька». Под песню Михаила Евдокимова полуобнаженные люди окатывают себя холодной водой и хлещут банным веником на морозе. Объясняется это желанием привлечь внимание и популяризовать закаливание.
Алтайские моржи символично «утопили» коронавирусФото: Олег УКЛАДОВ
ИСТОЧНИК KP.RU