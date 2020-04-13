2020-04-13T04:37:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Похороны в Барнауле во время коронавируса: проститься с покойными стало сложнее

Народу на прощания приходит значительно меньше
Марина КОЧНЕВА
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В родительский день (28 апреля – прим. авт.) в этот раз не будет организована традиционная бесплатная доставка жителей к местам захоронений.В родительский день (28 апреля – прим. авт.) в этот раз не будет организована традиционная бесплатная доставка жителей к местам захоронений.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Похороны в Барнауле во время коронавируса: пандемия отразилась и на этом. По наблюдениям сотрудников похоронных служб, после объявления режима самоизоляции значительно уменьшилось количество людей, приходящих в ритуальные залы. Из-за того, что опасный вирус наложил вето на столовые кафе и рестораны, поминки переносят на дом или вовсе отменяют.

- Как объявили этот режим самоизоляции, сразу стало заметно, что народа, приходящего проститься с усопшими, стало меньше, - рассказывает Константин, директор Алтайской похоронной службы по адресу 2-ая Северо-западная, 8. - И сами родственники стали меньше приглашать на прощание, понимая, что есть опасность. Поминки большие тоже негде проводить. Кто-то домой зовет, но не всех, кто-то в пакетиках на прощание еду поминальную приносит, раздает. Некоторые заказывают такие наборы в кафе с доставкой.

На кладбища, по словам Константина, тоже ограниченным составом сейчас едут. О такой же картине рассказывали и в других похоронных службах.

- На прощание - да приходят сейчас мало горожан, при этом большинство - в масках, половина в перчатках, - рассказывают сотрудники ритуального зала на улице Аносова. – Мы сами работаем в прежнем режиме, время прощания не сокращается, венки и цветы продаются.

По словам сотрудников ритуального зала, время прощания по желанию родственников усопших можно сократить, но пока с такими просьбами никто не обращался.

Сотрудники барнаульского крематория тоже отметили, что прощания стали малочисленными.

На вопрос готовы ли в крематории к тому, что могут привезти кремировать умерших от коронавируса сотрудник по имени Андрей кратко ответил: «Мы ко всему готовы».

По словам священнослужителей, в отпевании сегодня не отказывают, соблюдая при этом инструкции патриархии по правилам безопасности. На сайте Барнаульской Епархии в разделе «Как подать записки для поминовения, не нарушая карантинных мер?» размещены банковские реквизиты церковных храмов.

В разговоре с корреспондентом «Комсомолки» один из священников заметил, что во многих храмах сегодня поминовение по имени можно заказать по телефону, и о деньгах при этом речи не идет.

-Человек сам решает, сделать пожертвование или нет, - отметил батюшка.

Напомним, что по решению городских властей, в родительский день (28 апреля – прим. авт.) в этот раз не будет организована традиционная бесплатная доставка жителей к местам захоронений.

-Это нужно, чтобы избежать скопления людей на остановках и в транспорте и не допустить массового заражения коронавирусом, - объяснили власти, попросив при этом горожан воздержаться от самостоятельного посещения кладбищ на Пасху и в родительский день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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