2020-04-10T13:07:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Сельская мастерская бесплатно сшила и раздала более тысячи масок

Средств элементарной защиты до сих пор нет в аптеках Алтайского края
Иван ОЛЕКСЮК
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Фото предоставлено героями публикации.Фото предоставлено героями публикации.
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Ситуация с распространением коронавируса очень серьезная. Осложняется она еще и отсутствием в аптеках элементарных средств защиты. Фармацевты говорят, что маски закончились еще в феврале. Но даже в этой ситуации наши люди не отчаиваются и начинают шить их сами. Пример тому – село Родино. Начинающий предприниматель Олеся Пикалова, открывшая недавно швейную мастерскую, обеспечивает односельчан бесплатными масками.

- Я пришла в аптеку, чтобы купить маски своему персоналу, но их не оказалось. Стоим, разговариваем с подругой - если бы нам дали материал, мы бы сшили их бесплатно и для всех! - рассказывает предпринимательница.

Однако выяснилось, что в магазинах района хлопчатобумажная ткань, исчезла из продажи. По совету подруги Олеся обратилась к депутату Госдумы РФ Александру Прокопьеву.

- Это был вторник. В среду со мной связались. А уже в субботу у меня был материал, и в воскресенье мы приступили к пошиву, - говорит Пикалова.

Александр Прокопьев оплатил все расходные материалы, его помощники и другие барнаульцы помогли найти на складах ткань, и отправить ее в Родино. Меньше, чем за неделю Олеся со своей дружной командой сшила тысячу масок. Оставшейся ткани им хватит еще на полторы тысячи штук.

Фото предоставлено героями публикации.

Фото предоставлено героями публикации.

Маски в мастерской может взять любой желающий. Но Олеся, в первую очередь, обеспечила организации, которые работают в тесном контакте с людьми. Например, работников детского сада, в котором сейчас работает дежурная группа для детей медицинских работников.

- Работать надо, а масок взять было негде. Теперь благодаря Олесе Сергеевне у всех сотрудников детсада они есть, - рассказала медсестра детского сада «Теремок» Ольга Госниц.

Так же Олеся сшила маски для учителей, работников дома культуры, продавцов местных магазинов, сотрудников районной администрации.

- Я увидела в инстаграме, что Олеся начинает шить маски и попросила сделать их на весь наш коллектив – это десять человек, - рассказала Анастасия Олейникова, руководитель-хореограф самодеятельного коллектива «Зорюшки».

Кстати, как предприниматель, Олеся на масках не заработала ни копейки, но ее дорога в бизнес началась с бескорыстной помощи почти 2,5 тысячам человек. В добрый путь, Олеся!

ИСТОЧНИК KP.RU

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