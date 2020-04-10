Ешь, молись, люби. Как не задохнуться в самоизоляции

За окном лед на Оби взрывается, одуванчики первые просыпаются, а окунуться в весну радостно и безмятежно не получается. У многих горожан идет вторая неделя самоизоляции. Замкнутое пространство, в конце концов, начинает давить даже на мизантропов, которые сначала радовались, что отдохнут от суетливой «наружи».

Как скрашивают свою изоляцию барнаульцы? Мы собрали несколько интересных зарисовок и любопытных советов.

Обретая потерянное

- Дистанционка посложнее, ибо, если на паре ты мог опросить до 5-7 студентов или шла общая лабораторка, то здесь, практически индивидуальные занятия. По утрам до часа дня проверяю задания, не спеша, – рассказывает преподаватель Вера Медведко. - Потом дела домашние, смотрю сериалы, фильмы, книги. И просто батоню. Смотрю в окно. Очень много отложенных дел: неиспеченных кексов, неопробованных салатов, супов; недописанных писем, недосмотренных видео, недослушанной музыки, недохохоченных историй, неразобранных бумаг, задумок... Самое главное, что уходит ощущение «да, это мне надо для саморазвития, для того, чтоб....". Приходит чудесное ощущение счастья от того, что нашел потерянные давно стихотворение, программу тренинга, бусы, фотографию или мысль, записанную на клочке бумаги.

Самодельничаем

- Открыла для себя DIY(do it yourself), - поделилась Юлия Богданова. - Благо в Леруа есть для этого все (ну или почти все) - материалы, к тому же работает доставка, не надо ехать никуда. Осваиваем с ребёнком краски: по дереву, стеклу, ткани и пр. Мастерим вазочки, панно, декорируем цветочные горшки.

В квартире пахнет сиренью

- Провожу время, как и большинство - на диване с книжкой или пялюсь в очередной сериал,- написала Елена Жукова.- Звоню и подолгу болтаю с теми, на кого раньше не хватало времени. Вчера начала искать "Пир во время чумы" - и застряла над Пушкиным на несколько часов, потрясаясь как-то по-новому его гению. Жаль, что уже не спится столько, сколько хотелось бы! А вот сестрица моя провела от избытка энергии генеральную уборку – то, что люди обычно делают перед Пасхой. Думаю, ей это зачтется! Дочь, наконец, добралась до зимних вещей - переложила все газетами, опрыскала сиреневой водой. Теперь у нее, как в Варшаве в 1945-м, в квартире благоухает сиренью.

Играю себе на гонге

Тренер по йоге Ирина Саблина говорит, что ей в изоляции очень помогает танец и музыка с высокими вибрациями

- Просто ставлю вдохновляющую музыку и отрываюсь по полной.- рассказывает Ирина. - Также играю себе на гонге. Особенно хороши произведения с высокими герцами, или звуки тибетских чаш, или молитвы,- считает тренер.- Так что читайте молитвы, пойте мантры, пойте ОМ.

Кирилл Храбрых

Также Саблина настоятельно советует в это время выбросить весь хлам из дома и сделать то, что не доделано.

Среди ее личных советов для укрепления иммунитета во время самоизоляции - добавление в пищу спирулины и сока из побегов пшеницы, использование эфирных масел.

- Я беру по три капли эфирного масла грейпфрута и чайного дерева, добавляю в диффузор и распыляю в комнатах. Две капли эфирного масла пихты капаю на ватный тампон и растираю свой позвоночник и активные точки (запястья, уши, виски, стопы, живот), - рассказывает жительница Барнаула.

Вместо обычных лимонов, которые превратились в дефицит, Ирина добавляет каплю эфирного масла лимона на стакан воды и выпивает за день 4-5 стаканов.

Не кисните в лени

- Строгий режим поможет чётко спланировать день - только так, а не прозябание, - бодро говорит художница, дизайнер и искусствовед Любовь Норгелене, энергии которой не перестают удивляться не только дети и внуки, но и все окружающие.

- Составьте список дел, на которые раньше не хватало времени, и следуйте ему. И если никогда до этого не занимались творчеством - самое время, - призывает Любовь.

Люди, по мнению художницы, часто и не подозревают, какие таланты в них скрываются.

-Освоить, к примеру, новое легкое рукоделие можно по интернету, – напоминает Любовь Деомидовна. Также советует подумать о переменах в доме.

- Тем, кто давно планировал ремонт в квартире, сейчас, конечно, его начинать не надо, чтобы не пугать соседей грохотом, - улыбается дизайнер.- Но можно все распланировать. Посмотрите стили интерьеров. В этом году модны арт-деко, скандинавский минимализм, винтаж для избранных. Измерьте своё пространство, на чертеже расположите мебель и атрибуты. Подберите цвета. Скажите себе, что впереди счастливая жизнь в новом пространстве.

- Можно делать аппликации и коллажи с детьми на любые темы, – продолжает художница.- Как вам, к примеру, коллаж с семейными фото с будущими путешествиями и фантазиями. Можно также совместно делать мини-подарки в открытках, поделках миниатюрных. Для родителей еще одна смелая идея - позвольте детям разрисовать стену в детской любым рисунком. Предварительно предложите им создать эскиз. Для них – это свобода и полное погружение в творчество – роспись займёт несколько дней или недель.

В творчестве можно использовать и старые вещи – советует собеседница.

-Если вы не выбрасывали надоевшие сумки - самое время расписать их – они будут авторскими. Краски – акрил. Можно также самим сшить маленькие сумочки туристические и декоративные из старых джинсов или эти джинсы расписать, росписью закрыть пятна и т.д. Главное , не кисните в коконе лени, - подытожила художница.

Участвуем в крутом флешмобе

«Настоящему индейцу завсегда везде ништяк» - пишет на своей страничке в Фейсбуке горожанка Наталья Югонсон.

Между домашними делами Наталья включилась в крутой и веселый всероссийский флешмоб, стремительно набирающий обороты #Изоизоляция по подражанию картинам художников. В нем уже приняло участие более 200 тысяч человек.

Участники должны повторить сюжеты художников, находясь дома и используя подручные предметы, после сфотографироваться и опубликовать в соцсетях. Поклонники уже на полном серьезе предлагают авторам идеи дать государственную премию - столько позитива в этой акции! Наташа Югонсон удачно изобразила героиню портрета Пауля Рубенса.

Публикация Югонсон

Другая симпатичная горожанка Екатерина Быкова напомнила о картине Гинеса Лиебана, "Девушка в венке".

Екатерина Быкова напомнила о картине Гинеса Лиебана, "Девушка в венке".

Хотите присоединиться к этому супер флешмобу - выбирайте картину и окунайтесь в веселое творчество.

Что спасло в одиночной камере

Журналистка Елена Жукова написала также, что в изоляции вспомнила рассказ своей мамы:

«После ареста в 1949 году ей довелось провести 40 дней в одиночной камере. Это была не добровольная отсидка, а еще выжить и не сойти с ума как-то надо было. Лежать днем было нельзя - максимум сидеть на стуле. Ни газет, ни книг. Что ее спасло? Французский язык (она учительница французского). Мама переводила про себя русскую классику и рассказывала сама себе, например, рассказы Чехова или пьесы Шиллера, в которых она играла, будучи актрисой народного театра. Еще в камере жила мышь, мама делилась с ней хлебом и вообще дружила. Я-то думала, что такое только в кино бывает... А вы говорите - дома вам скучно, - резюмирует Елена. - Да это просто кайф и веселуха!».