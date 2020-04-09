«Все вокруг загадили»: во время коронавируса в Барнауле разгорелась голубиная война

На днях на крыше барнаульской многоэтажки в проезде Северный Власихинский управдом и дворник собирали трупы мертвых птиц, в основном голубей.

Жительница дома Нина Владимировна Бузина в это же время обратилась в полицию, подозревая, что птиц отравили. Ее соседи, в свою очередь, просят участкового и администрацию повлиять на пенсионерку, которая кормит голубей рядом с детской площадкой.

Корреспонденту «Комсомолки» удалось связаться с участниками конфликта.

«Они устроили травлю»

- Я птиц кормлю лет тринадцать, - рассказывает Нина Владимировна. - Еще до того, как меня прооперировали по онкологии и ушла на инвалидность. Когда я в СЭС работала, кума моя все подкармливала птиц, бездомных животных, и меня увлекла. Все было нормально раньше, а теперь – сказать, что люди стали злее - не то слово.

По словам пенсионерки, о гибели птиц ей сообщили дети из их двора.

- Подбежали: «Баба Нина, что случилось, почему столько птичек мертвых»?

- Детям я сказала, наверное, заболели, - говорит Бузина. - Но голубей, воробьев, синичек - явно отравили.

По словам Нины Владимировны, в основном с жильцами дома у нее нормальные отношения, но несколько соседей устроили ей настоящую травлю.

- Это новые жильцы. Началось с того, что одна из них, учительница, когда я в очередной раз вышла с кормом птицам, выбежала, топнула ножкой, стала орать, что у нее подоконник загажен из-за голубей, - рассказывает женщина. - Потом они стали меня с балкона фотографировать, листовки в подъезде выставлять, где фото мое с надписью «Свинья. Свинья. Свинья», дверь мне кто-то мазал краской, кормушки на улице с яблонь сдирали, все исподтишка. Домоуправ их поддержала, мол, я загадила территорию.

- Да, голуби стекла пачкают, подоконники, - соглашается пенсионерка, и тут же добавляет: - Но это птица, ее не заставишь стоять по стойке смирно.

Упрямая женщина заявляет, что сдаваться не собирается, и будет кормить голубей и дальше.

- Эти люди пытаются сломать меня, но я хоть и обреченная уже, им это не удастся, - говорит инвалид. - Кот еще бездомный из подвала другого дома еле живой приходит в определенное время, зная, когда кормлю, потом так же уходит тихонечко. Так и тут стали кричать - расплодила заразу. Слушайте, я жила долго, такого бешенства и злости людей не было. С подругой – психологом недавно говорила по телефону, она успокаивала: «Нина, ты ничего плохого не делаешь».

«Невозможно жить»

- Не знаю, кто там потравил этих птиц, но если бы мы знали в какой ужас попадем из-за этих голубей, никогда бы не покупали здесь квартиру, - говорит на нервах соседка Ирина Шишкина.

- Эта бабушка кормит голубей насмерть. Она ведрами, мешками носит им корм и вываливает рядом с детской площадкой. Серые голуби со всей округи слетаются сюда тучами, облепляют подоконники. Вонь невозможная, сверху какашки, извините, на голову падают, выходишь на улицу - и все туфельки в помете. Мы каждый день моем подоконники с мужем, у него аллергия обострилась. Когда ее просят перестать приваживать стаи, она отвечает матом.

По словам Ирины Анатольевны, несколько соседей даже ходили в администрацию районную с жалобой.

- Нас вежливо выслушали и вздохнули: «Не вы одни такие, много в округе бабушек сердобольных, нет закона, чтобы и наказывать, - говорит Шишкина.

Нас обложили заразой

- Я сижу на самоизоляции вторую неделю и даже окно не могу открыть,- возмущается Светлана Коваленко, еще одна жительница дома. - Позавчера на балконе все с хлоркой промывала, если откроешь, опять эти голуби неизвестно с какими болезнями. Нас обложили. В город выйти нельзя - коронавирус, здесь эти разносчики заразы. Не зря их называют «летающими крысами». Мы с этой инфекцией зажаты со всех сторон. Окна на балконе с той стороны все в этих «липушках». На детской площадке у яблонь все стволы в помете. Теперь дворник голубей собирает мертвых, явно зараза какая-то.

«По закону военного времени»

- Это противостояние давно длится,- рассказывает Анна Шакирова, председатель ТСЖ. - Помет голубиный на стеклах, на фасадах, на крышах автомобилей дорогих. Когда у этой «птичницы» курил сосед снизу, она такой шум поднимала, а вот здесь ей все равно, что так много людей страдает. И ведь говорит, что работала в СЭС, по идее должна понимать опасность своих действий. Одному из соседей на первом этаже пришлось железную решетку спилить, вся была облеплена голубиным пометом, окна балконов с наружной стороны тоже кто будет мыть? А Нине Владимировне хоть трава не расти. Вот и вступил в силу закон военного времени. Птиц явно потравили, кто-то из соседей видимо нашел такой способ убрать угрозу…

А как же дети?

- Эта женщина кормит птиц рядом с детской площадкой, - говорит Светлана Франтенко, председатель ТСЖ соседнего дома на улице Попова. - Голуби уже знают по времени, прилетают, облепляют соседний дом и ждут ее. Нашему дому они вреда не приносят. Женщина каждый день выходит с ведрами корма, который покупает на свою пенсию, потом стоит отметить, убирает на площадке, подметает.

По словам Светланы Васильевны, жители соседнего дома просили ее повлиять на Бузину.

- Я распечатывала правила о голубях из интернета, давала почитать этой женщине. Там написано было, что нельзя кормить голубей рядом с детскими площадками. Просила ее переместиться в другое место, хотя бы за дом, но Нина Владимировна пока не прислушалась …

По словам самой Бузиной, она тщательно следит, чтобы дети не подходили и не кормили голубей с руки.

- Я не самодурка, - уверяет пенсионерка. - Но ребятишкам нравится смотреть на птиц, хотя начиналось с того, что камнями в голубей кидались… Мне кажется, что здесь, в основном, дети более добрые, чем взрослые. Они зимой и снег мне помогали разгребать, чтобы к птицам пробраться, один маленький мальчик однажды даже сказал: «Вы бабушка для всех». Это потому, что вокруг меня всегда и птиц много, и детей.