2020-04-09T11:17:17+03:00
Общество

«Все вокруг загадили»: во время коронавируса в Барнауле разгорелась голубиная война

Пенсионерка просит полицию разобраться в странной гибели птиц
Марина КОЧНЕВА
Поделиться:
Ее соседи, в свою очередь, просят участкового и администрацию повлиять на пенсионерку, которая кормит голубей рядом с детской площадкой.Ее соседи, в свою очередь, просят участкового и администрацию повлиять на пенсионерку, которая кормит голубей рядом с детской площадкой.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

На днях на крыше барнаульской многоэтажки в проезде Северный Власихинский управдом и дворник собирали трупы мертвых птиц, в основном голубей.

Жительница дома Нина Владимировна Бузина в это же время обратилась в полицию, подозревая, что птиц отравили. Ее соседи, в свою очередь, просят участкового и администрацию повлиять на пенсионерку, которая кормит голубей рядом с детской площадкой.

Корреспонденту «Комсомолки» удалось связаться с участниками конфликта.

«Они устроили травлю»

- Я птиц кормлю лет тринадцать, - рассказывает Нина Владимировна. - Еще до того, как меня прооперировали по онкологии и ушла на инвалидность. Когда я в СЭС работала, кума моя все подкармливала птиц, бездомных животных, и меня увлекла. Все было нормально раньше, а теперь – сказать, что люди стали злее - не то слово.

По словам пенсионерки, о гибели птиц ей сообщили дети из их двора.

- Подбежали: «Баба Нина, что случилось, почему столько птичек мертвых»?

- Детям я сказала, наверное, заболели, - говорит Бузина. - Но голубей, воробьев, синичек - явно отравили.

По словам Нины Владимировны, в основном с жильцами дома у нее нормальные отношения, но несколько соседей устроили ей настоящую травлю.

- Это новые жильцы. Началось с того, что одна из них, учительница, когда я в очередной раз вышла с кормом птицам, выбежала, топнула ножкой, стала орать, что у нее подоконник загажен из-за голубей, - рассказывает женщина. - Потом они стали меня с балкона фотографировать, листовки в подъезде выставлять, где фото мое с надписью «Свинья. Свинья. Свинья», дверь мне кто-то мазал краской, кормушки на улице с яблонь сдирали, все исподтишка. Домоуправ их поддержала, мол, я загадила территорию.

- Да, голуби стекла пачкают, подоконники, - соглашается пенсионерка, и тут же добавляет: - Но это птица, ее не заставишь стоять по стойке смирно.

Упрямая женщина заявляет, что сдаваться не собирается, и будет кормить голубей и дальше.

- Эти люди пытаются сломать меня, но я хоть и обреченная уже, им это не удастся, - говорит инвалид. - Кот еще бездомный из подвала другого дома еле живой приходит в определенное время, зная, когда кормлю, потом так же уходит тихонечко. Так и тут стали кричать - расплодила заразу. Слушайте, я жила долго, такого бешенства и злости людей не было. С подругой – психологом недавно говорила по телефону, она успокаивала: «Нина, ты ничего плохого не делаешь».

«Невозможно жить»

- Не знаю, кто там потравил этих птиц, но если бы мы знали в какой ужас попадем из-за этих голубей, никогда бы не покупали здесь квартиру, - говорит на нервах соседка Ирина Шишкина.

- Эта бабушка кормит голубей насмерть. Она ведрами, мешками носит им корм и вываливает рядом с детской площадкой. Серые голуби со всей округи слетаются сюда тучами, облепляют подоконники. Вонь невозможная, сверху какашки, извините, на голову падают, выходишь на улицу - и все туфельки в помете. Мы каждый день моем подоконники с мужем, у него аллергия обострилась. Когда ее просят перестать приваживать стаи, она отвечает матом.

По словам Ирины Анатольевны, несколько соседей даже ходили в администрацию районную с жалобой.

- Нас вежливо выслушали и вздохнули: «Не вы одни такие, много в округе бабушек сердобольных, нет закона, чтобы и наказывать, - говорит Шишкина.

Нас обложили заразой

- Я сижу на самоизоляции вторую неделю и даже окно не могу открыть,- возмущается Светлана Коваленко, еще одна жительница дома. - Позавчера на балконе все с хлоркой промывала, если откроешь, опять эти голуби неизвестно с какими болезнями. Нас обложили. В город выйти нельзя - коронавирус, здесь эти разносчики заразы. Не зря их называют «летающими крысами». Мы с этой инфекцией зажаты со всех сторон. Окна на балконе с той стороны все в этих «липушках». На детской площадке у яблонь все стволы в помете. Теперь дворник голубей собирает мертвых, явно зараза какая-то.

«По закону военного времени»

- Это противостояние давно длится,- рассказывает Анна Шакирова, председатель ТСЖ. - Помет голубиный на стеклах, на фасадах, на крышах автомобилей дорогих. Когда у этой «птичницы» курил сосед снизу, она такой шум поднимала, а вот здесь ей все равно, что так много людей страдает. И ведь говорит, что работала в СЭС, по идее должна понимать опасность своих действий. Одному из соседей на первом этаже пришлось железную решетку спилить, вся была облеплена голубиным пометом, окна балконов с наружной стороны тоже кто будет мыть? А Нине Владимировне хоть трава не расти. Вот и вступил в силу закон военного времени. Птиц явно потравили, кто-то из соседей видимо нашел такой способ убрать угрозу…

А как же дети?

- Эта женщина кормит птиц рядом с детской площадкой, - говорит Светлана Франтенко, председатель ТСЖ соседнего дома на улице Попова. - Голуби уже знают по времени, прилетают, облепляют соседний дом и ждут ее. Нашему дому они вреда не приносят. Женщина каждый день выходит с ведрами корма, который покупает на свою пенсию, потом стоит отметить, убирает на площадке, подметает.

По словам Светланы Васильевны, жители соседнего дома просили ее повлиять на Бузину.

- Я распечатывала правила о голубях из интернета, давала почитать этой женщине. Там написано было, что нельзя кормить голубей рядом с детскими площадками. Просила ее переместиться в другое место, хотя бы за дом, но Нина Владимировна пока не прислушалась …

По словам самой Бузиной, она тщательно следит, чтобы дети не подходили и не кормили голубей с руки.

- Я не самодурка, - уверяет пенсионерка. - Но ребятишкам нравится смотреть на птиц, хотя начиналось с того, что камнями в голубей кидались… Мне кажется, что здесь, в основном, дети более добрые, чем взрослые. Они зимой и снег мне помогали разгребать, чтобы к птицам пробраться, один маленький мальчик однажды даже сказал: «Вы бабушка для всех». Это потому, что вокруг меня всегда и птиц много, и детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мэр Южно-Курильска извинился за то, что ласкал свою вице-мэра во время онлайн-совещания с губернатором
Кресло под игривым чиновником пошатнулось после того, как в сеть попало видео фрагмента конференц-связи губернатора Сахалинской области с главами муниципалитетов
Новости 24
Барнаулец вместо драхмы несколько раз купил пустоту
ВТБ начал выдавать беспроцентные кредиты предпринимателям в регионах
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 9 апреля 2020: трое новых зараженных
Вице-мэр Барнаула Сергей Демин останется под стражей в СИЗО
Алтайские депутаты смогут принимать законы, не выходя из дома
Барнаульцам рассказали, как найти работу во время самоизоляции
Больше восьми тысяч жителей Алтайского края проверили на коронавирус
Бывший начальник алтайской налоговой пойдет под суд за взятку
На Алтае парень хотел узнать, как дела у знакомого, и проник в его жилье
ВТБ запускает собственную программу кредитных каникул с увеличенным лимитом
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 9 апреля: гимнаст Найдин может вернуться домой
Алтайские спасатели в ближайшие дни ожидают поднятия воды до опасных отметок
Алтайский губернатор запретил плановую госпитализацию в больницах
Алтайский театр драмы покажет «Мамашу Кураж» онлайн
Охотники могут сдать разрешения или перенести на следующий сезон
Снег и гололед возвращаются в Алтайский край
Уровень воды в Оби за сутки резко вырос
ВТБ: россияне на треть сократили свои траты в период самоизоляции
Гребной канал в Барнауле будут достраивать вне зависимости от обстоятельств
В Бийске мужчина искромсал соседку ножом
Горожанин случайно выронил наркотик, когда зашел в аптеку за шприцами
Работники бьюти-индустрии Алтайского края написали петицию к губернатору
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 8 апреля 2020: на коронавирус протестировано почти 6,5 тысяч человек
В Барнауле снова моют остановки