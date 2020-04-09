Лимоны по 500, имбирь – по 2000 рублей за кг: алтайские антимонопольщики не нашли нарушений

С этим коронавирусом мир сходит с ума: то гречка, то туалетная бумага, теперь добрались и до лимонов с имбирем. Ладно лимоны, но кому, в конце концов, имбирь понадобился? Тем не менее, спрос есть – цена растет. Кто-то из барнаульцев уже успел пожаловаться на рост цен антимонопольщикам, но нарушений они не нашли. Подробнее – в материале «Комсомолки».

Участник сообщества «Барнаул 22» рассказал о проблеме еще в конце марта. К посту прилагаются и фотографии ценников: лимон в Барнауле – 450 рублей за килограмм, в Бийске – 411, а имбирь и вовсе под две тысячи за кило.

- Подвезли новые «противокоронавирусные» продукты, налетай! Куда смотрит ФАС, Роспотребнадзор? Написал онлайн-жалобу, - рассказал Александр.

Накануне в сообществе разместили и ответ антимонопольного управления. Итог немного сбивает с толку – нарушений нет.

- Хозяйствующие объекты самостоятельно формируют цены, исходя из собственных затрат на приобретение товара, транспортировку, хранение и реализацию через объекты розничной торговли, что не противоречит действующему законодательству, - написано в документе.

В данном случае цены могли так беспардонно вырасти из-за того, что поставка фруктов зависит от импортных поставок из азиатских стран. А сейчас с этим дела идут туже, чем раньше. В управлении предположили, что вскоре объемы поставок будут восстанавливаться, а, значит, и цены на лимоны стабилизируются. По всей видимости, с имбирем то же самое. Ну вот, и попили чаю с лимончиком да имбирем.

И не только фрукты теперь стоят дороже хорошей бутылки виски. В «Мария-Ра» дабы самоизолирующиеся в панике не разбирали товар ящиками, придумали уловку. Огурцы там теперь продают с ограничениями – не больше трех килограмм в руки, а если все же хочешь взять больше – то цена в 2,5 раза выше. Такая же схема с помидорами, подсолнечным маслом и другими продуктами.

- Это маркетинговый ход, мне кажется. Чтобы люди продолжали ходить каждый день в магазин. Всем все равно на распределение, наоборот, это наваливает паники. И вместо одной бутылки масла вы купите три: «А вдруг на всех не хватит?», - считает барнаулец Иван.

В частности, управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры тоже следит за ситуацией с ценами на рынке. По данным на 8 апреля, сейчас наблюдается повышение потребительского спроса. Дефицита продуктов нет, поставки – регулярные.

- В части ценовой ситуации за прошедшие сутки рост средних цен по отдельным товарным группам сложился в диапазоне 0,01 – 0,5%, наибольший рост отмечается на морковь (6,1%), капусту (4,9%), сахар (2,5%), яйцо куриное (1,5%), - пояснили в управлении.

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