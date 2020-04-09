Дистанционное обучение школьников в Барнауле в период самоизоляции: Топ-10 вопросов, которые больше всего волнуют родителей

В краевом Минобре рассказали, что ждет алтайских школьников, родителей и педагогов

Все когда-нибудь заканчивается. Вот и весенние школьные каникулы, растянувшиеся из-за коронавируса на беспрецедентно неприличные три недели, подходят к концу. Уже в понедельник, 13 апреля алтайские ребятишки вновь усядутся – нет, не за парты, а за домашние гаджеты.

И если юные «адепты» цифровых технологий в радостном предчувствии потирают руки, то их «предки» в большинстве своем относятся к предстоящей дистанционке скептически. Потянет ли сетевой образовательный резерв такую нагрузку, когда тот же электронный журнал частенько виснет и в обычном режиме? Хватит ли взрослым терпения, а детям самодисциплины? Как скажется долгое сидение у экранов на их здоровье и психике? Вопросов слишком много, а ответы пока не столь очевидны, как хотелось бы.

О том, как на Алтае планируют завершить учебный год в дистант-режиме, специалисты региональной образовательной системы рассказали на краевом родительском собрании. Отвечаем на самые популярные вопросы родителей.

На какой платформе будет организована дистанционка?

Каждая школа и каждый учитель вправе выбирать образовательную платформу, с помощью которой он будет обучать детей.

- Наверняка, ваши педагоги уже попросили вас пройти регистрацию на образовательных сайтах. А мы вам предлагаем в оставшиеся дни погрузиться в изучение этих ресурсов, их возможностей, заранее задать возникшие вопросы учителям с тем, чтобы с 13 апреля максимально быстро и эффективно ваши дети смогли включиться в работу, - отметили в региональном Минобре.

Если детей несколько, а компьютер один - как быть?

Ни один школьник в Алтайском крае не останется без образования даже в эти непростые времена, заверили в Министерстве образования. Педагоги провели большую подготовительную работу, изучая индивидуальные условия каждой семьи. Получение учебной информации, домашних заданий и обратная связь могут быть организованы не только в формате он-лайн уроков и видеосвязи, но и посредством СМС, вотсап и даже с помощью проводной телефонной связи.

Также в Министерстве напомнили, что все дети имеют на руках бумажные учебники и рабочие тетради, которые также будут активно использоваться в процессе обучения.

Где еще, помимо ресурсов, которые выберет учитель для работы, можно смотреть уроки ведущих российских учителей-предметников?

По мнению специалистов Алтайского института развития образования, один из лучших ресурсов, где представлены видеоуроки от ведущих учителей России, это Яндекс.Школа - онлайн-школа для учеников 1-11 классов.

Яндекс.Школа включает в себя:

- Яндекс.Уроки

- Видеоуроки по 15 предметам для 5 – 11 классов от ведущих учителей России

- Яндекс.Учебник

- Задания по русскому, математике и окружающему миру для 1 - 5 классов и видеоуроки

- Яндекс.Репетитор

- Задания для подготовки к экзаменам: ЕГЭ и ОГЭ

- Я Учитель

Еще два ресурса для получения альтернативного дистанционного образования, рекомендуемые алтайскими педагогами, - телеканал mosobr.tv – первое познавательное телевидение, где в режиме прямого эфира представляют свои уроки лучшие учителя Москвы, и платформа «Лекториум».

Большинство курсов бесплатны и доступны в любой момент. Достаточно простой регистрации, чтобы просто и удобно организовать смешанное или дистанционное обучении, отметили в Министерстве образования.

Как будут организованы уроки иностранного языка?

За ответом на этот вопрос специалисты регионального Минобра советуют обратиться к администрации или преподавателям школы, в которой занимается ребенок, – «так как каждая школа организовывает уроки по-разному».

Что будет с всероссийскими проверочными работами (ВПР)?

Пока ясно только то, что ВПР должны проводиться в традиционном очном формате, поэтому они однозначно будут перенесены на более поздний срок. Какой? По заверениям министра образования Алтайского края, они должны пройти до 25 мая, однако в связи с установлением в регионе бессрочного режима самоизоляции возможны любые изменения.

- Один из вариантов проведения ВПР по самостоятельному графику для 4-7 классов, по любым дням для 11 классов и утвержденным дням для 8 классов. Мы ждем распоряжения федерального центр», - рассказали в региональном Минобре.

Будут ли дети учиться летом?

Планов по переносу учебного года на лето нет ни у кого – ни у федерального, ни у регионального центра, ни у педагогов, ни у родителей, ни, уж тем более, у детей, заверили в региональном Минобре. В настоящее время чиновники и педагоги на местах занимаются пересмотром и оптимизацией учебных планов с тем, чтобы закончить образовательный процесс в установленные сроки.

Как будут проходить ЕГЭ и ОГЭ?

В настоящее время сроки экзаменов перенесены на начало июня. Это еще одна причина, по которой учебный год не может быть продлен на летний период.

- Было бы невероятно сложно совмещать сдачу экзаменов с учебой, тем более в новом для всех дистанционном формате. У нас в Алтайском крае более 43 000 выпускников 9 и 11 классов, и мы должны поддержать их на этом важном жизненном этапе, - подчеркнул министр Максим Костенко.

Как будет организовано поступление в вузы?

Вузы будут обязательно состыковывать сроки приема документов со сроками сдачи ЕГЭ. Многие из них уже объявили, что будут принимать документы в он-лайн режиме. За появлением актуальной информации нужно следить на сайте вуза, куда планирует поступать ваш ребенок.

Изменятся ли критерии оценки для детей, возможны ли «скидки», поблажки, ведь они, по большей части, будут осваивать материал самостоятельно?

Критерии оценки знаний никто не отменял, ребенок должен освоить программный материал, а школа обязана оценить, насколько успешно и глубоко ему это удалось, независимо от формата обучения, подчеркнули в региональном Минобре. А министр образования Максим Костенко напомнил, что в этот непростой период взрослые участники дистанционного образования должны найти дополнительные внутренние ресурсы, чтобы оказать детям максимальную помощь:

- Важно вспомнить, как сильно мы любим свои детей, а потому должны их всячески поддерживать: не ругать, не заставлять, но контролировать - мягко, но настойчиво. Пройдет время, и дети забудут технические нюансы дистанта, но у них на всю жизнь останутся ощущения от взаимодействия с родителями и учителями в этот период. Впервые за 500 лет вся мировая система образования оказалась перед фактом ухода от традиционного классно-урочного формата в дистанционный. Нужно дать право на ошибку и учителям, и родителям, и детям.

Что будет с летними лагерями - многие уже купили путевки

В алтайском Министерстве образования заверили, что подготовка к летней оздоровительной кампании идет в штатном режиме. Лагеря готовятся к приему детей на каникулах, например, в настоящее время там, где это необходимо, проводятся противопаводковые мероприятия.

Что касается возврата денег за оплаченные путевки, это возможно. Очные заявки по понятным причинам пока не принимаются, но обращения можно направлять на электронные адреса лагерей или на телефон горячей линии 8-999-41-002.

- Но никакой внештатной ситуации, которая бы оправдывала беспокойство о возврате денег за путевки, нет, - подчеркнули в Минобре.

Будет ли у детей возможность участвовать в олимпиадах?

На сегодня сроки проведения большинства олимпиад перенесены до особых распоряжений, рассказали в региональном Минобре. Однако многие педагоги уже перестроились и предлагают различные он-лайн форматы для интеллектуальных соревнований. Например, на платформе «Инфоурок», есть целый раздел с олимпиадами для школьников 1 – 11 класса.

Что будет с кружками и секциями?

Краевые учреждения допобразования на своих сайтах также создают систему он-лайн обучения. Педагоги выкладывают мастер-классы и творческие задания, которые дети смогут выполнить самостоятельно или с помощью взрослых.

Сказано

Максим Костенко, министр образования Алтайского края:

- Универсального решения об организации дистанционного образования не может быть в принципе. Мы должны учитывать условия и особенности каждого района, города, села, каждой семьи, каждого ребенка и каждого педагога.