Полный список 42 видов деятельности, кому разрешили работать на Алтае во время карантина по коронавирусу
В Алтайском крае отдельным организациям разрешили работать во время режима самоизоляции в связи с распространением коронавируса. Правда есть оговорка, выводить сотрудников можно будет лишь с соблюдением противоэпидемических мер – организовать доставку, чтобы люди не пользовались общественным транспортом, обеспечить чистоту и средства защиты и прочие важные в это время вещи.
Всего в перечень попали 42 вида деятельности:
1. Добыча полезных ископаемых; |
2. Производство текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи;
3. Производство кокса и нефтепродуктов;
4. Производство химических веществ и химических продуктов, резиновых и пластмассовых изделий;
5. Металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, электрического оборудования и аппаратуры, машин и оборудования;
6. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, прочих транспортных средств и оборудования;
7. Производство мебели;
8. Производство бумаги и картона, бумажной и картонной тары;
9. Ремонт и монтаж машин и оборудования;
10. Деятельность производств, осуществляющих обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха;
11. Лесоводство и лесозаготовки;
12. Обработка древесины, производство, изделий из дерева;
13. Производство, хранение и (или) реализация ‘удобрений, средств защиты растений, семян, рассады и посадочного материала сельскохозяйственных культур;
14. Производство и (или) реализация сельхозтехники и оборудования (в том числе животноводческого), их техническое обслуживание и ремонт;
15. Производство и (или) реализация запасных частей для техники, машин и оборудования, ремонтных материалов, горюче-смазочных материалов;
16. Автотранспортные услуги по перевозке грузов, пассажирские перевозки, включая такси.
17. Производство и реализация кормов, комбикормов и кормовых добавок, ветеринарных лекарственных препаратов, биопродкции.
18. Ветеринарное обслуживание, проведение плановых ветеринарных профилактических мероприятий;
19. Диагностические, лабораторные и иные исследования в области растениеводства и животноводства;
20. Предоставление кредитов организациям, — индивидуальным предпринимателям;
21. Научные исследования и разработки;
22. Проектирование, строительство, реконструкция и ремонт жилых и нежилых зданий и сооружений, объектов инженерной инфраструктуры;
23. Производство строительных материалов, железобетонных конструкций;
24. Разработка и добыча песчаных гравийных карьеров, глины и других инертных материалов;
25. Производство и поставка дорожно-строительных материалов, запасных частей к дорожно-строительной технике;
26. Предоставление услуг аренды дорожно-строительной и иной специализированной техники;
27. Предоставление ‘услуг, связанных с проведением общестроительных, монтажных, электромонтажных и иных работ на объектах, обеспечивающих функционирование систем жизнеобеспечения.
28. Дорожная деятельность;
29. Оказание услуг по выдаче сертификатов происхождения товаров, заключений об обстоятельствах непреодолимой силы, значений об оценке;
30. Оптовая торговля живыми животными;
31. Торговля твердым топливом, сжиженным газом
32. Розничная и оптовая торговля растениями, семенами, удобрениями в стационарных торговых объектах;
33. Розничная торговля контактными линзами, очками, включая сборку и ремонт очков в специализированных магазинах
34. Деятельность в сфере информационных технологий
35.Ремонт обуви и прочих изделий из кожи, бытовых изделий и предметов личного пользования и изготовление ключей
36. Пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, головных уборов
37. Ремонт бытовой техники
38. Услуги химчисток, прачечных
39. Услуги автомобильного сервиса
40. Охранная деятельность
41. Деятельность в области портретных фотографий на документы
42. Клининговые услуги, за исключением жилых помещений
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»