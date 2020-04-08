2020-04-08T12:05:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Полный список 42 видов деятельности, кому разрешили работать на Алтае во время карантина по коронавирусу

Губернатор Томенко разрешил выводить сотрудников с условием соблюдения противоэпидемических мер
Иван ОЛЕКСЮК
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В Алтайском крае отдельным организациям разрешили работать во время режима самоизоляции.В Алтайском крае отдельным организациям разрешили работать во время режима самоизоляции.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае отдельным организациям разрешили работать во время режима самоизоляции в связи с распространением коронавируса. Правда есть оговорка, выводить сотрудников можно будет лишь с соблюдением противоэпидемических мер – организовать доставку, чтобы люди не пользовались общественным транспортом, обеспечить чистоту и средства защиты и прочие важные в это время вещи.

Всего в перечень попали 42 вида деятельности:

1. Добыча полезных ископаемых; |

2. Производство текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи;

3. Производство кокса и нефтепродуктов;

4. Производство химических веществ и химических продуктов, резиновых и пластмассовых изделий;

5. Металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, электрического оборудования и аппаратуры, машин и оборудования;

6. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, прочих транспортных средств и оборудования;

7. Производство мебели;

8. Производство бумаги и картона, бумажной и картонной тары;

9. Ремонт и монтаж машин и оборудования;

10. Деятельность производств, осуществляющих обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха;

11. Лесоводство и лесозаготовки;

12. Обработка древесины, производство, изделий из дерева;

13. Производство, хранение и (или) реализация ‘удобрений, средств защиты растений, семян, рассады и посадочного материала сельскохозяйственных культур;

14. Производство и (или) реализация сельхозтехники и оборудования (в том числе животноводческого), их техническое обслуживание и ремонт;

15. Производство и (или) реализация запасных частей для техники, машин и оборудования, ремонтных материалов, горюче-смазочных материалов;

16. Автотранспортные услуги по перевозке грузов, пассажирские перевозки, включая такси.

17. Производство и реализация кормов, комбикормов и кормовых добавок, ветеринарных лекарственных препаратов, биопродкции.

18. Ветеринарное обслуживание, проведение плановых ветеринарных профилактических мероприятий;

19. Диагностические, лабораторные и иные исследования в области растениеводства и животноводства;

20. Предоставление кредитов организациям, — индивидуальным предпринимателям;

21. Научные исследования и разработки;

22. Проектирование, строительство, реконструкция и ремонт жилых и нежилых зданий и сооружений, объектов инженерной инфраструктуры;

23. Производство строительных материалов, железобетонных конструкций;

24. Разработка и добыча песчаных гравийных карьеров, глины и других инертных материалов;

25. Производство и поставка дорожно-строительных материалов, запасных частей к дорожно-строительной технике;

26. Предоставление услуг аренды дорожно-строительной и иной специализированной техники;

27. Предоставление ‘услуг, связанных с проведением общестроительных, монтажных, электромонтажных и иных работ на объектах, обеспечивающих функционирование систем жизнеобеспечения.

28. Дорожная деятельность;

29. Оказание услуг по выдаче сертификатов происхождения товаров, заключений об обстоятельствах непреодолимой силы, значений об оценке;

30. Оптовая торговля живыми животными;

31. Торговля твердым топливом, сжиженным газом

32. Розничная и оптовая торговля растениями, семенами, удобрениями в стационарных торговых объектах;

33. Розничная торговля контактными линзами, очками, включая сборку и ремонт очков в специализированных магазинах

34. Деятельность в сфере информационных технологий

35.Ремонт обуви и прочих изделий из кожи, бытовых изделий и предметов личного пользования и изготовление ключей

36. Пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, головных уборов

37. Ремонт бытовой техники

38. Услуги химчисток, прачечных

39. Услуги автомобильного сервиса

40. Охранная деятельность

41. Деятельность в области портретных фотографий на документы

42. Клининговые услуги, за исключением жилых помещений

ИСТОЧНИК KP.RU

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