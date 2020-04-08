Чем заняты артисты Барнаула во время карантина и на какую зарплату могут рассчитывать

Работники культуры в Алтайском крае гарантированно получат ту часть зарплаты, которая обеспечена бюджетом. Об этом, а также о том, что делают артисты на самоизоляции в период пандемии коронавируса рассказала Елена Безрукова, министр культуры Алтайского края.

Что делают артисты

Всего в Алтайском крае более 9 тыс. работников культуры. В настоящее время все они находятся дома на самоизоляции.

- Это значит что работать они могут только дистанционно тогда, когда это возможно, - подчеркнула министр культуры Алтайского края

По словам Елены Безруковой, некоторые сотрудники продолжают заниматься своей работой дома. Например, бухгалтеры, прес-секретари и другие люди, которые трудятся с документами за компьютерами.

Однако многих людей невозможно перевести на удаленную работу. Министр культуры региона отметила, что артисты и музыканты не прекращают самоподготовку, чтобы не выходить из формы.

Выступление ансамбля "Огоньки".Фото: Олег УКЛАДОВ

- Где-то с ними работает режиссер, музыкальный руководитель. По скайпу можно заниматься техникой речи, вокальным мастерством. Понятно, что они не могут заниматься репетиционным процессом полным составом. Поэтому что-то делается, а что-то требует подождать, - сказала Елена Безрукова

Как будут платить зарплату

Министр культуры Алтайского края отметила, что все, что предусмотрено законом о краевом бюджете сохраняется в полном объеме.

По ее словам, учреждения региона находятся в разных условиях. Некоторые практически полностью финансируются из бюджета. Другие же сильно зависят от внебюджетных доходов, в первую очередь это театрально-концертные учреждения. Иногда четверть всего объема финансирования у них составляют средства от продажи билетов. Сейчас этот источник отсутствует.

-Поэтому мы можем гарантировать людям ту часть заработной платы, которая обеспечена бюджетом. Внебюджетные надбавки просто неоткуда начислять, - заявила Елена Безрукова.

Что будет с отпусками

Министр культуры региона добавила, что у сотрудников преимущественно сохранятся отпуска. Однако некоторым работникам предложили перенести свой запланированный отдых на более ранние сроки.

Шушкинские дни на Алтае.Фото: Олег УКЛАДОВ

Елена Безрукова отметила, что вероятнее всего после окончания ограничительных мероприятий в мае большую часть артистов отправят в отпуска. В связи с этим можно считать, что театральный сезон уже закончился.

По словам министра культуры региона, выгоднее будет пораньше начать следующий сезон и вывести людей, чем работать до июня.

- Даже после стабилизации эпидобстановки и возвращении людей к нормальному режиму у нас будет инерция некоторых последствий. Думаю, что люди не побегут стремительно в театры. Кроме того, будет некоторая напряженность, поэтому вряд ли, - резюмировала глава регионального минкульта

Напомним, ранее стало известно, что в связи с пандемией коронавируса культурные учреждения Алтайского края не готовятся к празднованию 9 Мая. Перенести решили и многие другие массовые мероприятия.

Отметим, что по состоянию на сутки 8 апреля в Барнауле было выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом сейчас на лечении находится 18 человек.

В Алтайском крае обследовали более 5500 человек. В сутки лабораториями проводится до 800 исследований. По данным на вечер 7 апреля, под медицинским наблюдением находятся более 1500 человек (в том числе, 9 иностранных граждан), снято с меднаблюдения 3500 человек.

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